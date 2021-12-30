2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。罷免林昶佐總部則表示，林目前正努力掃街，但與林背後龐大資源相比罷免總部差距甚大，故需仰賴更豐沛的陸軍人力支援，特別發出志工招募令，盼各界能踴躍加入「清林散昶」的行列。

罷免林昶佐總部28日在臉書粉絲專頁發文表示，由於林昶佐目前正努力的掃街爭取支持，與其背後的龐大資源相比，罷免總部顯得勢單力薄，故還需要更多的「陸軍」人力支援且情況相當緊迫，特此發出志工招募令，盼更多人加入讓團隊更強大。

罷免林昶佐總部也痛批，林昶佐受訪時稱，「只有站出來投下不同意票，才可以終結看不下去的鬧劇」，這句話代表林根本沒在反省，只指罷免方是鬧劇卻忘記自己做過的事，自己當立委到底有哪些政績，還是只有在宮廟活動時唱歌讓大家不得安寧，他們之所以站出來罷免林，就是為了不讓中正、萬華選區被政治給污染。

志工召募令發出後迴響熱烈，網友紛紛留言：「加油，辛苦了！」「非選區也可以加入志工行列嗎？」「我沒辦法當志工，但也想透過其他方式貢獻一己之力」、「我想應徵監票志工」、「我們人少更要團結」、「去哪加入？我也想當志工」。