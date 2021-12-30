這不是羨慕，而是瘋狂了！全球貨櫃輪運價飆漲，海運業「薪」情嗨到最高點，長榮海運今年挾賺逾2000億元實力，今天年終獎金正式入帳，不是外界所猜的10個月、20個月，答案是「40個月」，不少員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看到這麼多錢」，還揉一揉雙眼，深怕自己看錯數字。

疫情讓許多行業倒地不起，但海運業肯定是特例中的特例，從去年第4季起大翻身，近期又因為塞港連環套，高檔運價見回不回，貨櫃 三雄今年有望賺4～5個股本，儘管未來 3年陸續有新船投入，海運市場到2023年「還是很OK」。

以業界龍頭長榮海運為例，前3季稅後盈餘已達1582.79億元，第4 季運價毫無回頭跡象，全年要賺破2000億元不成問題。相較去年賺243億元「多一個零」，去年長榮就大方發出10個月年終獎金，今年到底發多少錢，早就是各界焦點。

長榮集團向來是元旦前一個營業日「發錢」，不少員工昨晚就等著年終入帳，今早一看到年終獎金確定金額進帳，直呼「是不是看錯了」，以底薪6萬元來計，一口氣就進帳超過200萬元，大叫「天啊！沒看過一次入這麼多錢」，已非超爽能形容。

在長榮大方發出史無前例的40個月年終後，陽明、萬海怎麼發，外界都在看。陽明年終獎金固定1個月，外加紅利獎金，一般估計最高會有7個月以上水準，但在長榮「開高」後，面臨是否得跟進壓力，成為董事長鄭貞茂最大難題。

陽明董事長鄭貞茂上任後風波不斷，從執意買樓到船長上書對嗆，內部不滿情緒緊繃至極，今天長榮海運大發40個月消息傳出後，內部群組已有「陽明員工情何以堪」、「我們真的只發7個月？」及「不想上班了」的聲音傳出，能否說服大股東發出符合預期的年終獎金，各界關注。

萬海去年賺113億元，年終獎金約8個月，今年萬海獲利有機會挑戰千億元，原本外界估年終獎金可望較去年平均多2～3個月，同樣面臨與長榮的比價效應，按慣例會在農曆年前公布答案。