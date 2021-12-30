鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)公告，基於長期股權投資考量，將透過旗下訊芯香港轉增資全資子公司訊芸中山，上限為2600萬美元（約新台幣7.18億元），市場預期將用於擴增高速光纖收發模組產能。

訊芸中山2020年11月底成立，額定資本額950萬美元，主要製造高速光纖收發模組。據訊芯財報接露，訊芸中山2021年第三季稅後淨利1920.2萬元，累計前三季稅後淨利為3665.7萬元。

訊芯受缺料及疫情導致越南廠量產進度遞延干擾，2021年前11月自結合併營收38.71億元、年減11.87％，為近4年同期低點。前三季歸屬母公司稅後淨利4.49億元、年減5.35％，每股盈餘（EPS）4.2元、略低於去年同期4.51元。

訊芯面對中美貿易戰衝擊，因應美系客戶需求而轉赴越南投資建廠，河內2個廠均在本季量產、北江廠預計明年底興建完工。未來訂單將依據客戶分配，美國客戶在越南廠、中國大陸客戶在中山廠，預期兩地未來生產比重將達6比4、甚至7比3。