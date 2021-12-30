台灣全面開放所有人打疫苗，只要符合資格就可以預約接種。對此，臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰說，最近門診被擠爆，多是打疫苗後胸痛的年輕人，其中BNT佔了90％，遠比打莫德納的人多，短短兩周就來了100多人，引起網友討論。

蘇一峰昨在臉書發文表示，最近門診被許多打疫苗後胸痛的患者掛爆，短短兩周就有100多人，且多是年輕人，不誇張有90％都是接種過BNT疫苗的患者。

蘇一峰透露，來門診看病的患者中，心電圖異常的比例不低，大約有20至30％左右，大多數是心室肥大，少數人安排照了心臟超音波，其中大約有10至20％出現輕度心臟衰竭、心室肥大與心房擴大等問題。

貼文引發網友討論，「急診每天都會遇到打完BNT抱怨胸痛的」、「二女兒打完BNT2周後胸悶氣短，過幾天才好。是否該換疫苗給年輕人」、「打不打都讓人擔心，真是太為難了」、「就讀國二的兒子昨天打完，太太到現在都提心吊膽，一直問兒子有沒有哪裡不舒服」。

蘇一峰也在留言處補充，打完疫苗後胸痛的多是20至30歲的年輕人，而且多是打第二劑，但也有少數人是打第一劑。此外，就醫的性別比例，男生佔了70％、女生則是30％。而那些出現心室肥大的患者多是撐了1個多月才就醫，因此來的時候都有點喘。

蘇一峰說，目前來門診就醫的患者90%接種BNT，比起打莫德納的人多很多，治療方式多是先讓他們回家吃藥，還不至於要住院，且有些患者可能當初接種第一劑就有相關症狀，只是不太明顯就沒特別注意。

蘇一峰說，不打疫苗一旦染疫恐變成重症，可能會有肺纖維化的後遺症，但如果打了則可能出現副作用，只能說打疫苗本身就是雙面刃，大家可以審慎評估、自行決定。

中央流行疫情指揮中心則說，打mRNA疫苗有極罕見的機率出現心肌炎副作用，提醒民眾接種疫苗後，如果出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，務必要立刻就醫。