國家通訊傳播委員會（NCC）昨（29）日公布首部網路監理法《數位通訊傳播服務法》草案架構，涵蓋5大納管對象，除提供連線、快速存取及資訊儲存的服務業者外，Facebook、Youtube、Dcard等線上平台服務提供者，也一併納入規範。對此，前立委孫大千質疑，《數位通訊傳播服務法》究竟是為了網路監管，還是為了網路戒嚴？

孫大千今（30）日在臉書提出「3個憂慮」，首先他表示，NCC已經把台灣的媒體變成只有一種顏色和一種聲音，接下來會不會把台灣的網際網路平台也變成只剩下一種顏色和一種聲音呢？

第二，孫大千指出，網軍就是台灣網路最大的亂源，不管是出征、霸凌、栽贓、抹黑、造謠，可以說是無惡不作，並問NCC敢不敢先向網軍開刀，一舉肅清網路蟑螂呢？

孫大千接著提出第三點質疑，即將成立的數位發展部，會不會成為民進黨網軍的大本營？如果連公路總局的約聘僱人員都可以插手網路，一個新的部會成立將會為民進黨增加數百個職缺，這不是標準的黑道漂白嗎？

而NCC此新監理業務，也引發侵犯網路言論自由的疑慮，NCC主委陳耀祥表示，需待數位發展部成立後，再就2個單位的業務職掌進行細部分工，強調NCC的角色是「監理」，將以對網際網路治理的精神處理爭議，釐清平台責任；至於網路內容各式各樣，他說，無法以單一標準處理。