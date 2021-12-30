大陸38歲知名女星佟麗婭，今年5月宣布與導演陳思誠結束7年婚姻，沒想到半年後便傳出「再嫁」，對象還是大陸央視兼黨內高官，引起外界熱議。但近日卻傳出警方已逮捕3名造謠者，佟麗婭隨後也發出聲明。

本月22日，大陸微博上突然傳出多條有關「佟麗婭再婚大陸高官慎海雄」的驚人消息，甚至還瘋傳她再嫁的原因是受到黨內上級長官主導，逼迫她與陳思誠離婚，自己也與元配離婚，最後再迎娶佟麗婭進門，在網路上引起熱烈討論。眼看事情越演越烈，沒多久微博就開始封鎖相關消息，所有關鍵字都「被消失」，佟麗婭也於22日緊急向警方報警，再度引起網友熱議，認為「肯定有內幕」。

此事瘋傳多日後，北京警方也終於抓到造謠嫌犯，分別是35歲魏男、43歲周女以及36歲唐男，他們利用網路捏造、散布涉及女星的不實消息，並且對社會造成惡劣影響，達到炫耀的目的，3人被逮捕後也坦承犯案並將依法出行政拘留等待判刑。

而佟麗婭的工作室隨後也發出聲明，表示「在沒有任何事實依據、只有一張荒謬截圖的情況下，開始有組織有規模的大肆發酵佟麗婭女士的虛假信息，工作室在第一時間已委託律師發函正當維權」，聲明中也強調「佟麗婭女士為離異、單身狀態，從未有過任何有違私德的不道德行為」。

但網友看到後卻不領情，忍不住歪樓狂酸「我想知道22號當天只提她名字為什麼帳號就被禁了，到底是誰對誰網路暴力？」、「姐姐我好奇春晚主持人拜佛求來的嗎？」、「請問單身狀態是從哪天開始？」「這件事是不是真的不知道，但是微博上各種操作的確震驚了我」。