本季NBA面臨疫情問題，近期各隊缺乏人手，湖人前陣子就用困難特例以10天短約簽下「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)，不過他的表現並未獲得肯定，在10天約後湖人放棄了他，不過今天傳來好消息，湯瑪斯立即又和獨行俠簽下10天短約，延續本季NBA生涯！

Mavericks center Boban Marjanovic and replacement guard Brandon Knight have entered health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dallas is planning to sign Isaiah Thomas to a hardship deal. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2021

湖人近期又簽下柯利森(Darren Collison)和史丹利強生(Stanley Johnson)，似乎預告湯瑪斯將離隊，在湖人的10場比賽中湯瑪斯平均攻下9.3分2籃板1.5助攻，投籃命中率30.8%、外線命中率22.7%，他雖然於復出首戰砍下19分，但之後狀況就漸漸下滑。

加上這期間湖人面臨連敗，又簽下新成員，不得不和湯瑪斯說再見，但成功重返NBA的湯瑪斯還是很有運動家風度，他在社群發文致敬湖人，感謝對方給自己一個機會，而相信機會是留給準備好的人，湯瑪斯面臨短暫失業，又獲得獨行俠青睞。

獨行俠稍早宣佈馬楊諾維奇(Boban Marjanovic)、奈特(Brandon Knight)觸發健康安全協議，人手因此不足，早有計畫簽下湯瑪斯，根據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，獨行俠簽下湯瑪斯後，將讓他於對上國王的比賽(台灣時間12/30早上)上場。

Free agent guard Isaiah Thomas plans to sign with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas is expected to join team in Sacramento tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2021

獨行俠目前以16勝17敗暫居西區第8，與湖人僅有1場勝差，近10場他們拿下5勝5敗，在接連缺少主將波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)和東契奇(Luka Doncic)狀況下其實狀況不差，而波爾金吉斯最近復出表現不錯，兩場分別攻下27分、34分，平均命中率50.75%。