兩岸連鎖時尚酒店品牌富驛-KY(2724)近年致力調整營運體質，配合引進立信機構資金奧援，使財務狀況在疫情逆風中仍漸趨好轉。展望後市，集團在力守既有基礎穩健經營之際，亦鎖定國旅市場尋覓拓增合適的加盟據點，盼在飯店市場站穩腳步重新出發。

富驛-KY近年以「直營轉加盟」方式進行中國大陸據點汰弱留強，面對去年新冠肺炎疫情衝擊，台灣3處及中國大陸12處直營店亦先後轉為加盟店。雖然改採「純賺管理費」使營收下滑，但有助改善財務結構、降低負擔，進一步提升獲利表現。

富驛2021年前三季合併營收0.54億元、年減60.63％，創同期新低，但營業虧損降至0.15億元、虧損年減達78.26％。配合業外虧損減少87.8％，使稅後虧損降至0.23億元、年減達82.41％，每股虧損0.3元，營運狀況回升至近3年同期最佳。

富驛-KY原由新加坡富麗華集團為最大股東、持股逾70％，由於新冠肺炎疫情亦使富麗華集團面臨經營壓力，希望透過引進國內資源強化在台布局，今年引進台灣立信機構資金奧援，未來雙方將分頭並進，由立信主導經營台灣市場、富麗華聚焦海外市場經營拓展。

富驛-KY總經理侯嘉禎指出，富驛今年3月及11月透過辦理私募普通股，由立信機構分別斥資1億元及2億元，以每股10元認購注資。目前立信機構對富驛-KY的綜合持股超過50％、成為最大股東，富麗華持股則降至14.77％。

侯嘉禎表示，富驛-KY近年致力調整營運體質，引進立信機構資金有助財務狀況更穩定，而不動產及飯店業的結盟，亦增添未來營運發展可能性。目標在站穩現有基礎下，透過加盟、委託經營、併購等方式重新拓點，提升在國內的市占率。

富驛-KY先前法說時表示，未來2年聚焦布局國內外旅遊度假，轉向拓展度假型據點，將在全台度假區尋覓新合作夥伴或委託經營標的，深化布局國旅市場。集團表示，直營或加盟模式將並行，且不侷限於聚焦商務客市場。