聯德控股-KY(4912)公告，斥資10.55億元購買中壢區廠房及土地，作為自有廠辦大樓。原本三家子公司將遷入新的廠辦大樓，預計每年節省原本租金支出、銀行借款利息加上未來廠辦出租收入，一年約減少超過千萬的支出及增加0.21億元租金收入。

聯德控股-KY今年發行第四次無擔保轉換公司債，所募集資金主要購置廠辦之用，但原本青睞的南崁的廠辦大樓並沒有成交，再另尋到中壢區定安路的廠辦大樓，土地面積總計2516坪、建物面積7260坪，共花費10.55億元，加上一些費用，合計10.7億元。但因為該廠辦較原先要購買廠辦面積相對較少，金額相對較低，因此，變更CB資金運用計畫，多募資的6.49億元中的5.37億元，將用於償還銀行借款。

該公司表示，台灣子公司龍大昌、聯德動能及聯德工業目前分別位於新北市樹林區、桃園市八德區及桃園市蘆竹區承租廠房，為節省租金支出，避免未來租金調漲等因素，購置集團自有廠辦大樓，預計於2022年第二季過戶完成。

就效益來看，台灣子公司遷入後每年可節省租金支出0.9億元，加計剩餘空間出租，每年可收取0.21億元租金收入。而償還銀行借款後，每年約可節省實際利息支出0.04億元。

此外，購置廠辦後將有新的產能投入，可因應公司明年包括健身器材、伺服器等新的訂單。