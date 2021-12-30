順藥(6535)長效止痛劑LT1001獲泰國食品藥品管理署摸上市許可，此為LT1001繼台灣及新加坡後的第三張藥證，隨著其商業化推廣愈趨成熟，將為公司帶來穩定現金流收入。此外，順藥力拼未來三年，年年有藥證入手，並加速馬來西亞、中國、韓國、烏克蘭及約旦等地之藥證申請，其中馬來西亞預計將於明年上半年看到成果！

泰國為東南亞第3大人口大國，人口基數大帶動相關醫療需求急速攀升，加上泰國政府定調面向國際及東協跨境醫療的策略方針，同時將泰國打造成「亞洲醫療中心」的政策紅利，促使泰國醫療市場加速蓬勃發展，極具開發潛能。

國際市場調研公司指出，2024年泰國藥品市場規模預計成長至69億美元。在止痛類藥品方面，2021年的市值約達1.2億美元，至2025每年預計有超過6%成長率。有鑑於傳統鴉片止痛劑具高成癮性，若不慎使用過量將可能抑制呼吸、致使病人死亡，近年來受到全球醫界的廣泛注意，各國也紛紛提高對此類藥物的管制並期待有更安全有效的疼痛管理解決方案。

泰國目前在術後止痛的使用習慣上仍以鴉片類為主且為東南亞中最大的專利藥市場，此為安全性高且不易成癮的專利藥LT1001帶來絕佳切入點。