小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。鴻海集團旗下富士康印度清奈（Chennai）廠18日因員工不滿居住環境及食安問題發動抗議，導致工廠關閉停工多日。為化解衝突，鴻海29日發表聲明表達歉意，強調已立即採取相對應措施，改善宿舍內所提供的設備和服務。

【1】蘋果將鴻海印度清奈廠列入觀察名單

路透29日報導指出，鴻海大客戶蘋果對此表示，公司發現富士康印度工廠提供員工使用的部分偏遠宿舍和餐廳不符合標準，事發的工廠將進入「試用期」，蘋果會繼續密切關注情況，並將派遣獨立審計師到富士康印度廠進行額外的詳細評估。

【2】超爽！長榮海運年終獎金落袋 狂撒40個月

這不是羨慕，而是瘋狂了！全球貨櫃輪運價飆漲，海運業「薪」情嗨到最高點，長榮海運今年挾賺逾2000億元實力，今天年終獎金正式入帳，不是外界所猜的10個月、20個月，答案是「40個月」，不少員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看到這麼多錢」，還揉一揉雙眼，深怕自己看錯數字。

【3】11檔異質整合概念股 法人捧

今年SEMICON Taiwan 2021國際半導體展中，「異質整合」為四大主題之一。因應5G、AI等新興科技應用興起，半導體需符合高頻、高速、高功率，「異質整合」是大勢所趨，龍頭台積電（2330）在該領域已進入商業化開花結果，惟成本與製程精準度的控制是挑戰，上下游生態系須一同努力。值此之際，法人點名聯電（2303）、世界先進（5347）等入列概念股。

【4】西安封城 三星NAND Flash廠降載 台廠賺到了

中國西安因為新冠肺炎疫情封城，記憶體龍頭韓國三星電子最新聲明指出，西安NAND Flash廠雖未停工但出現降載，NAND Flash製造能力可能會受到影響。法人認為2022年上半年NAND Flash市場供給過剩壓力大幅減輕，價格將提前止跌回穩，看好群聯、威剛、十銓、宇瞻等模組廠營運表現。

【5】陸官媒說話了！評張庭夫婦公司涉嫌傳銷：剜掉網路傳銷毒瘤

《人民日報》刊發短文評論「張庭夫婦涉嫌傳銷」事件稱：「剜掉網路傳銷毒瘤。」短評稱，日前，張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處。市場監管部門回應，涉案人員多、金額比較巨大，已進入財物審計階段。涉案公司回應，積極配合有關部門工作。有關案件性質、責任認定，還需靜等調查結果。