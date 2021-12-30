中國國務委員兼外長王毅30日在中共中央機關報《人民日報》撰文談〈中國—中亞關係：三十而立，砥礪前行）指出，2022年將至，中國與中亞國家紛紛迎來建交30周年。新形勢下，中方願同中亞五國繼續拓展全方位合作，起新步、開新局。一是共建堅實牢固的戰略互信格局；二是共建持續擴大的互利開放格局；三是共建深入人心的睦鄰友好格局；四是共建和平穩定的區域安全格局；五是共建公平正義的國際合作格局。

王毅強調，30年前，中亞各國獨立伊始，中國政府率先同五國正式建交，開啟了雙方友好交往的新紀元。新形勢下，中方願同中亞國家繼續拓展全方位合作，起新步、開新局。

一是共建堅實牢固的戰略互信格局。繼續以元首外交為引領，以平等相待為基礎，持續擴大政府、議會、政黨、地方各層級交流合作，堅定支持對方走符合本國國情的發展道路，堅定支持對方維護本國核心利益和繁榮穩定，攜手應對風雲激蕩的國際和地區形勢，共同捍衛六國的戰略安全和發展利益，永遠做彼此最值得信賴和倚重的戰略夥伴。

二是共建持續擴大的互利開放格局。中國願同中亞各國分享開放紅利、共用發展機遇、暢享美好未來。要充分發揮地理相鄰優勢，保持既有公路、鐵路、油氣管線暢通運營，進一步完善互聯互通網路，強化「硬聯通」。同時，提升跨境物流服務，推進貨物通關便利化，開設特殊商品過境「綠色通道」，建立健康碼資訊互認機制和人員出入境快捷通道，提升「軟聯通」。秉持高標準、可持續、惠民生原則，高品質共建「一帶一路」，實現地區共同發展與繁榮。

三是共建深入人心的睦鄰友好格局。中方願以習近平主席同各國元首的系列共識為引領，馳而不息開展各層級、全領域友好往來，不斷提升中國同中亞各國人民交往的深度和廣度。繼續大力弘揚絲路精神，宣導文明互鑒，推進教育、媒體、智庫、藝術、科技、青年等各界的全面互動，讓六國人民像走親戚一樣你來我往，讓世代友好理念永續傳承。

四是共建和平穩定的區域安全格局。阿富汗變局衝擊地區安全，「三股勢力」沉渣泛起，嚴重威脅地區穩定。中方願繼續同各國一道，依託雙邊和上海合作組織、亞信等多邊平台，進一步深化執法安全合作，堅決打擊「三股勢力」，共同防範跨國有組織犯罪、毒品走私、網路犯罪，協力打造「平安絲路」，讓六國人民永沐和平安寧。

五是共建公平正義的國際合作格局。當前，冷戰思維、零和博弈甚囂塵上，單邊主義、強權政治逆流橫行，《聯合國憲章》宗旨和原則遭受嚴重侵蝕。在全球治理變革中，我們六國肩負著共同使命，要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，共同做世界和平的建設者、多邊主義的宣導者、國際秩序的維護者、互利共贏的實踐者，積極推動構建人類命運共同體。