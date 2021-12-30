來自烏克蘭的名模瑞莎近年嫁作台灣媳婦後，便積極花精力投入培育韻律體操人才，近日卻遭二度爆料搶功、帳目不清，更有家長稱瑞莎帶3位選手參加商演，酬勞30萬，但3人只分得5萬，暗指瑞莎小氣私吞。對此，名導演廖人帥在臉書回應：「老實說沒有瑞莎，那些孩子的表演費能多少？」，並分享就業界規則來說，有些人為了得到登台累積經驗的機會，就算是酬勞免費也是勉強合理的事。

瑞莎今年4月被人在網上爆料空降、搶功、帳目不清，幸好知情人士留言分享真相，才還給瑞莎清白，未料近日又有學生及家長透過週刊爆料瑞莎帳目不清，指她利用選手塑造很會教學的形象，更侵害選手肖像權，有選手解約後照片仍被協會利用宣傳，另有人不平表示，她帶3名選手接商演得到30萬，卻只分給選手5萬元，種種爆料讓瑞莎第一時間崩潰，並強調：「我不收費教所有孩子們..這次跟4月DCard一樣那團隊的人做的..」。

廖人帥發文。（圖／翻攝自廖人帥臉書）

對此，曾執導張靚穎〈Dust My Shoulders Off〉、蔡依林〈甜秘密〉MV的前Circus成員、名導演廖人帥表示：「老實說沒有瑞莎，那些孩子的表演費能多少？以我們過去的拍攝經驗，可能就是幾千塊，並不是說那些孩子沒有價值，那些孩子就是有價值，但沒紅之前就是一天幾百到幾千，甚至免費換能登上舞台的機會累積經驗也勉強算是合理」。

廖人帥分享對瑞莎事件看法。（圖／中時資料照片）

廖人帥說，至於瑞莎是否有從中賺錢，他認為賺錢本來就不是壞事，本來就沒有人應該當「義工」為全民服務，他雖不清楚事情全貌，但從報導看來，他認為那些家長的指責不僅不懂感恩且沒腦，「希望你們的小孩不要被你們自己帶壞了」，最後話鋒一轉說，現在社會上有許多為環境努力的人，得不到肯定還要遭受抹黑攻擊，「有心的人也會慢慢遠去，留下的都是沒有心的人，環境越來越爛，怪誰？」網友也回應：「就是有人覺得教學、音樂、服裝、車馬費等等都不用成本，錢應該全部都要進自己小孩的口袋」、「今天沒有瑞莎，試問一般人還會特別關注體操這塊？就算收錢也不該被稱作『斂財』。沒有瑞莎，那些孩子可能連車馬費都沒有好嗎」、「說的很中肯，這些家長既然這麼關心體操，怎麼不自己出來帶？記得自己找贊助拍，自己當義工帶小選手出國比賽喔」。