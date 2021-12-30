目前正在台中監獄服刑中的台南縣議長吳健保，疑似因為買通監獄管官員，方便在監獄內進行違法通訊，同時在官員放水下涉及多項違紀，由於行徑過於囂張遭到檢舉，台中地檢署指揮廉政署廉政官日前前往台中監獄搜索，並帶回多名監獄管理員訊問，其中一名科員疑似因收賄，諭令10萬元交保，案情是否會愈滾愈大，讓外界關注。

2007年吳健保操縱職棒中信鯨3名球員打假球，被判刑2年、罰金22萬元確定。吳假釋後，又與綽號「雨刷」的組頭蔡政宜等人操控兄弟象、中信鯨及La New熊球員打假球，成為喧騰一時的中職「黑象事件」。

2014年台灣高等法院將吳健保依詐欺罪判刑3年2月，另被判2年3月部分可易科罰金，全案定讞，但吳卻潛逃至菲律賓被通緝，2019年2月6日，刑事局赴菲將吳押解返台服刑。

吳建保以他患病需洗腎為由，就他可易科罰金的2年3月部分，聲請繳納246萬元罰金，遭檢方駁回，他不服向高院聲明異議，請求法官讓他易科罰金。

高院認為，吳男要脅職棒球員配合打假球，其犯罪組織龐大，牽涉人數眾多，犯罪次數多達5次，傷害棒球運動 ，重挫台灣「國球」形象，且吳2014年逃亡遭通緝，檢方認對吳執行易科罰金，難獲矯正及維持法秩序效果，不准吳聲請、判決駁回。

此外，吳健保2004年擔任議長時共同參與承包，再找來另8名股東合股，最後以5000萬元取得承包權，他利用夜間、假日超挖土石，盜取深層卵礫石及純砂運出販售，並行賄六河局官員，不法獲利超過2億多元，也在2019年遭判刑3年定讞。

檢方去年針對假球案及曾文溪盜採砂石案向法院聲請定執行期，台南高分院裁定執行有期徒刑10年，吳不服提抗告，遭最高法院駁回確定而入監執行。