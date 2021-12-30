在大陸監管趨嚴的狀況下，台灣影視產業有新轉機？財信傳媒董事長謝金河表示，現在大陸、香港監管趨嚴，使得藝人創作空間受到限制，台灣在不知不覺中，默默成為華劇的創作基地，此外，從百聿數碼與友松娛樂股價上漲的狀況下去觀察，影視產業可望逐漸翻身，並且成為台灣可以期待的新產業。

今年全球兩大OTT平台愛奇藝與Netflix的股價走勢有不小差距，謝金河在臉書上發文表示，「愛奇藝股價從46.23美元大跌至4.23美元，股價下跌九成，而Netflix從231.27美元大漲到700.98美元，最近回檔，股價仍在610.7美元左右，市值拉升至2700億美元上下，Netflix的起與愛奇藝的落，延伸出台灣藝能產業的新變化。」

此外，謝金河認為，從熱門劇華燈初上可以發現台灣影視產業出現新機會，「華燈初上獲得百聿數碼投資2.5億元，獲得Netflix超過3億元的投資，並擁有全球播映權，百聿數碼股價從23元漲到51.2元，而製作綜藝節目的友松股價也從11.9大漲到52.5元，過去慘到不能再慘的台灣影視產業似乎有鹹魚翻身的機會。」

謝金河分析背後原因，大陸、香港監管趨嚴是主要原因，藝人的創作空間受到限制，使得台灣成為另一個舞台，「台灣在不知不覺中，突然變成華劇的創作基地，像Netflix投資華燈初上，這個趨勢才正要開始，而過去這一年，台灣自製的電視劇，從斯卡羅、茶金及國際橋牌社都得到很好的迴響。」

謝金河補充說道，過去30年，台灣影視產業受大陸市場壓縮，如今漸漸從谷底翻身，未來可以透過Netflix或Disney的通路在全球放送，這個產業可望逐漸翻身，並且成為台灣可以期待的新產業。