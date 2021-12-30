人倫悲劇！台中市一名擔任國小警衛的江姓男子26日晚間，與大女兒及其張姓男友發生爭吵，張男竟持鐵鎚活活敲死江父，江女則在一旁冷眼看父喪命。據了解，江男的二女兒在當日晚間還撥電話給父親，詢問父親下班要不要吃消夜，江男還開心分享「姐姐來找我，談完就回家」，未料竟發生憾事。

據了解，江父與妻子育有3名子女，擔任警衛的江父26日晚間自國小下班，和32歲江姓大女兒與其34歲張姓男友約好要見面，豈料2人見面就向江父討錢但未果，張男便拿出預藏的榔頭狠狠敲擊江父頭部，江女則在一旁觀看，看著父親慢慢死去。

案經江家二女兒遲遲聯繫不上父親，報警尋人，警方調閱監視器後發覺27日凌晨曾有2輛機車自江父任職的學校方向駛往山區，且畫面拍到機車的腳踏墊處趴有1人，而半小時後機車返回，但腳踏墊處已無人影。

警方追查之下，果真於山區發現江父的機車，且車頭與腳踏墊區滿是血漬，並在山溝內發現江父遺體被蓋藏在帆布下，警方循線找到涉案的江女及張男，兩人直到警方拿出證物及照片後，才坦承犯案，並在兩人租住處找到犯案榔頭及血衣。

警方29日下午依殺人罪嫌將兩人移送法辦，台中地檢署檢察官相驗後，以江女及張男兩人涉嫌家暴殺人罪的犯罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

據《自由時報》報導，死者江男26日晚間仍在國小警衛室值班時，接到二女兒的來電，詢問其下班回家是否要吃消夜，江男還語氣開心的向二女兒說：「姐姐有事來找我，談完就回家」，誰也沒料到江男竟被大女兒及其男友暗算，命喪黃泉。