大陸女星關曉彤是童星出身，從小就演出多部戲劇，關曉彤以清新顏值和精湛演技打開知名度，也讓她擁有「最美童星」、「國民閨女」的美名，隨著關曉彤長大成24歲的美少女，她也不吝嗇展現「轉大人」的一面，關曉彤近日就辣穿低胸、開高衩亮片禮服出席活動，零贅肉身材和神級美腿全都露。

關曉彤昨（29日）以一襲黑色低胸、開高衩亮片禮服出席精品活動，她放下一頭長髮，大秀白嫩美肌、天鵝頸，而胸前微微弧度的低胸設計，讓她的酥胸若隱若現，關曉彤整個人散發俏麗又不失高雅的氣息，關曉彤的裙襬還豪開高衩到腿根，讓她一雙神級美腿全見客。

關曉彤大秀零贅肉身材。（圖／取材自關曉彤工作室微博）

關曉彤美腿全都露。（圖／取材自關曉彤工作室微博）

關曉彤零贅肉身材和神級美腿全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛驚呼：「這深黑色開衩裙好辣，妹妹的肩頸線條太美了」、「這是腿精下凡吧」、「這身材羨慕了」、「隨手截圖都好漂亮」，還有人直指關曉彤的身材很適合穿開衩裙。

其實，關曉彤4歲就和演員父親關少曾一起拍戲，關曉彤參與上百部戲劇作品演出，許多觀眾可以說是看著她長大，不過關曉彤已從當年的稚氣小女孩，長大蛻變成24歲的小女人，她也不時展現嬌媚的一面，但身高174公分的關曉彤，一長肉就很明顯，她的臉蛋和身材也屢成外界討論焦點，先是被嫌骨架大、很壯，她瘦下來後又遭網友酸太假，只能說關曉彤人紅是非多，一舉一動都是話題。