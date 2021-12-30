美國最新經濟數據顯示，由於商品進口攀升、出口下滑，11月商品貿易赤字創下歷史新高。美國2021年商品貿易赤字可能寫下史上最高紀錄，超越2006年的水準。

根據美國商務部29日公布，11月商品貿易赤字月增17.5％，由10月的832億美元激增至978億美元，刷新前次新高9月創下的970億美元。

報告顯示，11月商品出口減少2.1％，降至1547 億美元，而商品進口增加4.7％，達2524億美元。另外，11月躉售庫存攀升1.2％，零售庫存增加2％，不含汽車的零售庫存上升1.3％。