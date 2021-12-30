清水分局警務員沈志龍苦練書法，終於拿下全國特優殊榮。（沈志龍提供）

「全國語文競賽」日前在桃園市盛大登場，台中市警局清水分局警務員沈志龍代表中市參加社會組寫字項目，獲評審青睞勇奪特優。巧的是，去年其妻也榮獲教師組寫字特優，其妻所指導的學生黃彥晨也拿下小生組寫字比賽特優，連續兩年拿下3特優相當不容易。

沈志龍服務於台中市清水警分局秘書室，10年前與妻子因陪小孩學書法，竟寫出興趣，跟著啓蒙老師王釋學習書法，在同好友人介紹下於新北市書法名師的指導，書藝更加精進。夫妻倆曾於2018年同時獲評台中市語文競賽第1名，代表台中市參加全國賽，當時未獲佳績。

之後沈妻於2019、2020年取得代表台中市參加全國語文競賽，去年終於獲得全國語文競賽寫字教師組特優，沈妻所指導的學生黃彥晨，也獲評小生組寫字比賽特優殊榮。

沈志龍於2019、2020年連續兩年未爭取到代表台中市參加全國賽資格，幾經挫敗，仍未放棄持續努力習字，今年10月第4度參加台中市語文競賽，再度獲評第1名取得全國賽資格。在全國賽前經老師莊鈞智提點比賽經驗，於12月26日在全國語文競賽社會組寫字比賽中脫穎而出獲評特優。

沈志龍為分局新聞輿情公關業務工作承辦人，與媒體互動良好，工作性質不分晝夜常具急迫性，也因工作關係時常中斷習字時間，為了能精進書法，他利用休息時間練字或讀帖，下班後晚上7點開始練字到11-12點，時常練到打瞌睡或臨時接獲電話外出處理新聞輿情，練習時間相當瑣碎。

另外，夫妻倆每週有1至2日在下班後，輪流開車至新北市請書法名師教導，凌晨2點多才回到家，隔日一早8點又接著上班，更是家常便飯。

沈志龍表示，連續兩年未拿到國賽權，沒因此放棄，每天仍持續找時間練字、讀帖及請老師指導，「認真練字再練字是關鍵，成功不是偶然」，他相信努力提升實力外還要天時、地利及運氣，重要的是也要有家人支持與體諒。

沈志龍感性指出，期望有心寫字者，持之以恆不要放棄，別看成功者的光環，要知道成功背後的付出心力，汲取每位成功者失敗經驗，成為日後獲獎的養分，有志者事竟成，努力永不放棄的人，老天爺總會看得到的。他也自認書齡尚淺，將持續認真學習各種書體，將來有能力也將推廣書法從小扎根，讓書法持續傳承。

清水警分局長游永中表示，警務員沈志龍從事輿情公關工作，隨時需要處理輿情新聞，任勞任怨，認真負責，與媒體朋友互動良好，工作之餘，能培養興趣，以調劑身心很重要，從正面排除壓力才是王道。