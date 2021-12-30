嘉義一位江姓飼主PO懸賞愛貓文50萬，讓不少人半夜瘋找貓，後來卻又刪文說，對此，一名女網友卻爆料說，打電話給飼主才知道貓咪根本沒丟，讓不少網友崩潰大喊「50萬年終飛了！」而今早飼主出面說，弟弟昨晚自己回家了，所以50萬獎金沒有送出，而出手闊綽的飼主背景也隨之曝光。

江姓飼主今年51歲，家裡務農種黃金果，經濟相當寬裕，據媒體報導，江姓飼主表示，養短毛藍貓「弟弟」是因為小孩都大了，忙於課業，才養貓陪伴太太，昨第一時間發現「弟弟」走失，太太傷心得一直哭，因此急PO懸賞文。

一名女網友昨深夜在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，嘉義藍貓走失，她打電話詢問飼主狀況，結果對方卻說貓咪找到了，原來貓咪根本就沒跑出家門，只是藏在家中三樓的房間裡面而已。聽到這邊原PO感歎地說，好險我有先打電話問，否則也打算半夜出發去找貓咪了。

貼文引起網友熱議，「才訂台北到嘉義的高鐵票欸」、「我都準備好了，卻跟我說藍貓在三樓」、「50萬年終飛了」、「我才抓一隻貓來訓練，目前聽到弟弟會有反應」、「限時活動已結束」、「不知道多少人提離職了」、「都買了一隻新的準備送過去」。

不過，也有網友替飼主緩頰說，發現貓咪不見的時候，主人肯定都會心急又心慌，應該不是故意要引起話題，只是很希望大家可以幫忙找回愛貓，沒有要戲耍大家的意思啦！而且如果貓咪真的是在家裡，也完全沒事，那就是皆大歡喜。

根據《ETtoday新聞雲》報導，江姓飼主今早表示，弟弟昨晚自己找到路回家了，所以50萬獎金沒有送出。而找隻貓就祭出50萬元，也讓不少人好奇飼主的背景，原來江姓飼主今年51歲，在家務農種黃金果，經濟相當寬裕。