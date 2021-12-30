虎年就是要把虎爺帶回家！塗料界的領導品牌得利塗料與北港武德宮合作，在今年底共同完成過香爐儀式，獲得五路財神及黑虎將軍的加持，設計出超可愛的系列文創贈品，讓消費者如虎添利、處處得利。

台灣阿克蘇諾貝爾塗料(即得利塗料）何琪婷總經理表示，以守護消費者居住品質為首要目標，產品及服務不斷求新求變。該公司指出，這次與北港武德宮合作，正因為武德宮長久以來一直守護這片土地和信眾，與得利持續守護消費者的理念不謀而合。得利與武德宮攜手推出多款應景又實用的吸睛贈品，在年底由雙方共同完成過香爐儀式，並有五路財神及黑虎將軍的加持，讓得到這次得利與武德宮聯名贈品的消費者，都可以在虎年得到守護。

北港武德宮林安樂主委表示，武德宮是台灣第一間的財神廟，也是台灣財神信仰的發源地。每年從除夕開始，武德宮便開始發放錢母，意指財神爺的紅包袋，信眾拿到錢母後，會在廟裡過香爐，是要把財神爺的財氣帶回家，以祈求做生意可以一本萬利、利上加利。

「得利塗料」表示，本次搶在跨年之前就幫大家完成這個祈福儀式，與武德宮共同挑選吉時，將聯名贈品「開運招財錢母」過財神爐，希望2022年能在虎爺的加持之下，讓每位消費者在虎年「如虎添利、處處得利」。

除了限量的聯名錢母外，還有如虎添利腰包、開運帆布袋、以及虎爺存錢筒等多種品項選擇；「得利塗料」表示，皆是以武財神趙公明的坐騎「黑虎將軍」為主角進行設計，希望Q版的黑虎將軍能夠幫大家咬錢招財，並鎮宅安寧、保佑闔家平安的守護。業者強調，春節前至各大漆店及特力屋購買「得利塗料」為家中除舊佈新，達指定條件便能一併將這些看得見的祝福帶回家，數量有限送完為止。