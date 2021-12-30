大陸官媒新華社主辦政論雜誌《半月談》30日指出，作為中國網際網路發展中風頭最勁的領域，網紅經濟在2021年伴隨著龍頭主播的風波不斷，受到公眾格外關注。辛巴因「假燕窩」「封路直播」「限流喊話」幾次成為熱議話題；李子柒自7月停更至今，與合作公司的權益糾紛仍未塵埃落定；12月，薇婭因偷逃稅款被罰13.41億元（人民幣，下同），繼雪梨、林珊珊因偷逃稅款被罰之後再次引起輿論譁然，網紅經濟高歌猛進的背後，也在歷次風波中暴露出不少隱患。

文章表示，得益於視訊和網路等技術發展，大陸近年來網紅經濟優勢凸顯，尤其在疫情背景下彌補了線下實體產業鏈的不足。網紅經濟在延伸傳統消費場景，方便群眾生活的同時，為就業群體提供了大量崗位，成為社會經濟增長的強勁動力。電商直播、內容自媒體等網紅經濟形式吸引了大批從業者入場，各平台相繼推出扶植計畫，從事網紅經紀的MCN機構也迎來了從2015年150多家到2020年2萬多家的井噴式增長。

文章分析，野蠻生長中，網紅經濟隱憂漸顯：產品品質良莠不齊、業務資料造假、利益分配矛盾、從業人員素質無從把關等亂象滋生，難免消耗業態潛力，掣肘行業發展。從行業內部規則到外部制度監管，狂奔的網紅經濟要走上規範專業化道路，仍有待相關規章制度的落實完善為之修正軌道、劃定方圓。

文章強調，今年以來，大陸部分關於網路行銷的管理辦法與從業規範逐步落地，為網紅經濟模式的規範化操作提供了參考。4月，七部門聯合發布《網路直播行銷管理辦法（試行）》，為直播行銷活動從業者明確了年齡限制和行為紅線。9月，文旅部發布《網路表演經紀機構管理辦法》，正式將直播活動的各主體納入管理範圍。根據《互聯網行銷師國家職業技能標準》，網際網路行銷師職業技能等級從一級到五級不等，晉級需經過系統學習考試和從業年限認證，這意味著監管部門在規範業態層面開始邁出腳步，為打造行業標準、培養行業人才提供制度支撐。

文章指出，網紅經濟如何健康有序發展？作為利益共同體的網紅與MCN機構、商家與平台，撥開紛繁亂象，共建行業內部規範，合理分配利益蛋糕，才能謀共贏、得長久。行業規範上，商家、機構、平台要明確自身職責，做好產品服務品質把關，維護好私域流量，提升技術服務；利益分配上，既要保護「李子柒」「李佳琦」們的熱情，又要體現機構專業服務價值，尊重平台工具角色功能。如此，多方主體夯實責任、發揮優勢，補齊業態發展缺失，方能實現精細化運營，增強網紅經濟的生命力。

文章稱，糾偏網紅經濟的不良傾向，大陸監管部門要拉緊韁繩，為行業健康發展構建更加完善的頂層法律法規體系，在既有外部制度規範的基礎上，結合業態特徵與存在問題，進一步完善稅制體系，暢通監察管道。未來，大陸政府仍要監控業態發展動向，彌補制度漏洞，強化行業行為規範，在「放」與「管」中把握分寸，既要提供容錯空間，也要畫定制度紅線，提升治理效能，為社會經濟發展注入動力。