政治人物最愛比拚誰的聲量高，網路聲量越高，通常代表在特定議題上擁有越大的話語權，無論在選戰還是政策推廣上，都會有更大的優勢。

2021一整年，臉書社群依然是網路世代替自己發聲的最大管道，對於政治人物而言，經營粉絲專頁也早已是必修學分。今天《DailyView網路溫度計》就要透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》調查，全台22縣市首長，綜合計算按讚與心情數、留言數、分享數，誰在過去一年的臉書社群影響力最高。

No.10 雲林縣長 張麗善

雲林縣長張麗善在2021年，臉書粉專除了公布防疫相關資訊、各式各樣的政策宣導之外，平常跑行程之餘，也會分享自己日常生活的大小事，像是為了趕行程，私下練出一身在車上吃湯麵的絕活，讓大家看到平常看不到的縣長另一面，掀起熱烈的討論。另外，對於當地的農業，張麗善更是不遺餘力地大力相挺，經常在臉書上幫忙行銷茂谷柑、花生等，吸引網友留言「縣長辛苦了，替農民找到出路」、「農民的好縣長」。

No.9 彰化縣長 王惠美

今年本土疫情爆發期間，彰泰國中有學生確診，彰化縣長王惠美立刻透過貼文告知市民停課消息，避免不知情的人撲空；當開放長輩接種第二劑疫苗時，也立刻在臉書上貼心提醒民眾別忘了預約登記。透過認真經營臉書，作為網路世代的另一種服務民眾的方式，因此，就算沒有太多花俏的「網路哏」操作在其中，民眾還是相當願意留言、點讚、互動，表示支持與肯定。

No.8 臺中市長 盧秀燕

臺中市長盧秀燕經常透過臉書，表達對市民的關心之情，貼文內容從祝賀畢業生畢業、地震文、節約用水等，可說是生活大小事全都包含在裡面，讓人一點都不會覺得有距離感。除此之外，今年震驚全台的瑪莎拉蒂惡少案，盧秀燕第一時間即在臉書表示要嚴查重辦，展現嚴正執法的魄力、絕不寬待的決心，引來不少網友大讚「支持市長」，成為年度獲得最多迴響的貼文。

No.7 臺南市長 黃偉哲

從東京奧運的熱潮、藝人龍劭華過世、中南部缺水，台南市長黃偉哲的臉書在這些議題裡都沒缺席，緊密掌握社群網路的脈動。其中，今年最熱門的貼文，是黃偉哲表示自己特地去安定保安宮祈求天降甘霖，不久後就真的下起大雨，邀請大家留言一同集氣呼喚雨神，獲得不少網友互動。另外，針對年底的四大公投，黃偉哲也在臉書上呼籲大家投下四個不同意當「蓋四英雄」，諧音哏讓網友大讚「小編好好笑」，達到推廣的效果。

No.6 新竹市長 林智堅

新竹市近期因為「大新竹合併升格」案成為全台焦點，身為非六都的新竹市長林智堅，臉書績效卻排名前段班，細看除了宣傳政策之外，貼文內容多元，且多為年輕活潑的風格，增加不少民眾願意按讚、留言互動的意願。其中，今年互動最高的貼文，是宣布孕婦可以優先接種的消息，搭配一張俯視的施打疫苗的場地圖，讓不少網友大讚「好像海報啊…好有質感」、「這畫面很舒服」。

No.5 新北市長 侯友宜

臉書上擅長以「說故事」的敘事手法，使網友更容易產生共鳴，進而願意按讚互動、留言或是分享。不同於其他人臉書熱門貼文多為疫情、東京奧運兩大事件，侯友宜今年互動最高的貼文是他回憶高齡93歲的父親仙逝當日，同時遇到三鶯線意外事故，陷入兩難的複雜心境，以及字裡行間對父親滿滿的思念。此外，透過臉書表達自己對四大公投的看法，面對質詢時被問到「如何讓人民相信你會捍衛國家」，侯友宜在臉書重申自己捍衛中華民國的決心，也都成為個人的年度熱門臉書貼文。

No.4 桃園市長 鄭文燦

桃園市長鄭文燦今年靠奧運搶到不少聲量，包括慶祝「麟洋配」替臺灣收入史上首面羽球男雙金牌等，各種中華隊奪牌好消息連發，與全臺灣人共享這份榮譽，都帶來不少的讚、留言與分享互動。另外面對本土疫情的挑戰，桃園市這次首當其衝，部桃醫院群聚感染一度成為全台關注焦點，好在最後有驚無險，感染沒有進一步擴大的平安落幕，鄭文燦也立刻宣布危機解除的好消息，獲得不少鼓勵「市長辛苦了，過年好好休息」、「謝謝市長」。

No.3 高雄市長 陳其邁

被不少網友封為「暖男」的高雄市長陳其邁，今年臉書最熱門貼文是在中南部久未降雨後，終於下一場大雨解水庫荒的「雨你相遇好幸運」好消息。另外，搭上奧運熱潮以及全台「香菜之亂」在臉書標記總統蔡英文說麵線羹「不加香菜，但加辣，才是人間美味」，還有在臉書發起「吃鳳梨，挺農民」的串聯，貼文主題從生活習慣、民生議題到國際議題，什麼都能和網友聊，吸引大家在留言區熱烈互動，維持臉書高觸及，當有需要大家幫忙轉發的資訊時，就能快速達到推廣效果。

No.2 屏東縣長 潘孟安

屏東縣非六都縣市，人口數在全臺灣來說也不算多，但臉書社群影響力表現卻打敗各大縣市，居於非六都縣市長的第一名，可說是相當不簡單！仔細觀察分析今年潘孟安臉書的熱門貼文，在屏東爆發本土感染時，第一時間在臉書霸氣大喊「請不要將屏東汙名化」，針對奧運、帕運傳來中華隊的捷報時，第一時間分享臺灣之光喜悅之情，也都讓不少網友在榮譽感的渲染下也不吝嗇按讚分享，帶來出色的互動。

此外，擅長在貼文中加入時事話題、年輕世代的元素，形塑有趣的風格溝通，像是搭上鮭魚之亂，說「不用改名叫鮭魚」來屏東就能吃到好吃的生魚片，都是讓潘孟安臉書脫穎而出的關鍵，成為非六都縣市首長的臉書人氣王！

No.1 臺北市長 柯文哲

身為臺灣的首都，臺北市的政策與發展本身就是許多人關注的重點，加上市長柯文哲敢說敢言的個性，更成為臉書貼文的觸及保證，除了不時吸引許多人來臉書看熱鬧，藍綠支持者直接在留言區「開戰」更是家常便飯。

今年一整年受到疫情的影響，柯文哲大部分的貼文都是緊跟時事，在臉書向大家報告最新疫情資訊，也會以自己過去當醫生的經驗，發表個人看法，或是將充滿個人風格的「柯氏語錄」結合在貼文當中，使臉書貼文更有人味，成功引起不少網友的共鳴，直呼「阿北，太可愛了」、「就是這麼欣賞你，不會官僚、不做作」，個人魅力依舊不減。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《FANSDO粉絲行為追蹤器》提供，分析時間範圍為2021年1月1日至2021年12月12日。

系統分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標，針對討論『22縣市首長臉書粉絲專頁』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」