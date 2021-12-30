【愛傳媒藺奕專欄】倒數三天，低頭挽著脖子吃完一蘭拉麵，搭捷運聽見兩位熟女聊曾經暗戀的學長，感嘆今非昔比，我決定替她發展成劇本短綱。

妳夢見自己回到高中，下課了，出去替喜歡的學長買一杯草莓味的奶茶，寡淡的奶精味道，夾雜珍珠和幾粒椰果。

一路跑回校園，走廊上遇見軍訓教官，教官識相的假裝没看見妳背後提著塑膠袋、妳更開心了，然後到社團裝漫不經心的，把奶茶放在他桌上頭也不回的走開了，妳心裡幻想，學長正在妳背後做了一個後空翻。

夢醒了，在手機點一杯熱奶茶，等待奶茶的時候妳滑了臉書又看到他，頭禿了，昨夜應酬喝得滿臉通紅，穿着阿瑪尼黑西裝踩著豆豆鞋，跟另外幾個和他一樣禿頂大腦袋的男人稱兄道弟摟在一起，面前是一堆空酒瓶，配文是今天跟李董楊董蔡董高董又學到了很多。

這時妳的手機響了:「你好，妳的熱奶茶到門口了。」

作者為文學奬得主

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