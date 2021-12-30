【愛傳媒簡秀枝專欄】「好音樂應該與好朋友分享！」是斐儷珠寶董事長陳君毅與李春美伉儷，長年來的習慣與美德，他們愛好古典音樂，更樂於分享，年年在陽明山宅邸舉辦「沙龍音樂會」，引為美談。

今年的音樂會，選在12月27日下午，主題是「當二胡邂逅了西洋琴」，邀請國內傑出音樂家王瀅絜、王佩瑤、李宜錦與高炳坤，同聚一室，槓起東西樂器，果然高潮迭起，令人陶醉不已。

早在幾年前，陳君毅與李春美伉儷就開始在家邀請音樂家舉辦閉門音樂會，有一年集合了二胡、鋼琴、小提琴演奏，結果共鳴出絕妙樂章，今年他們希望複製一次，並且加碼大提琴，更具威力與效果。

27日午餐過後，位於陽明山的林間宅邸，陸續聚集了企業界好樂人士，大家滿懷期待陳府的年度音樂饗宴。

陽明山上的隅角，綠蔭扶疏，帶有極簡風格的宅邸，室內是法吉歐利大型平台鋼琴，曾受聘為紐約林肯中心長駐室內樂鋼琴家王佩瑤，是這場音樂會的中流砥柱，由她擔任鋼琴手，搭配王瀅絜二胡、李宜錦的小提琴，以及高炳坤的大提琴，打造了一個午后的快樂時光。

好客主人翁準備了茶點輕食，搭配香檳、紅白酒，讓賓客自在享用。兩點鐘音樂會準時開始，首先由二胡搭配鋼琴，以中國大陸國樂作曲家劉文金的《豫北敘事曲》，拉開序幕。

劉文金曾任中央民族樂團團長，1995到年2001年之間，擔任中央歌舞劇院院長，被中國大陸國樂界譽為劉天華（1895-1932）以來，最具代表性的作曲家。

1959年，劉文金就讀大學三年級時，就創作了鋼琴伴奏的二胡獨奏曲《豫北敘事曲》，次年又創作《三門峽暢想曲》，在當時，以二胡與鋼琴合奏，並不多見，這種以西方作曲手法，處理河南地方音樂，相當具特色，尤其出自於在學大學生之手，當時中國國樂圈無不瞠目結舌，對他刮目相看。該兩首曲子後來都被列入中國大陸高等音樂學府的二胡教材。

目前在台灣致力於傳統音樂教學、傳承、交流與發展的王瀅絜，對於二胡傳統樂器的掌握，十分精準，拉奏功力也很深厚，她在演奏時，表情豐富，時而眉宇深鎖，時而閉眼靜思。鋼琴伴奏的王佩瑤的，也是火力全開，倍讓《豫北敘事曲》呈現出冷冽情感，悠悠蕩蕩，哀怨柔美，非常引人入勝。

曾經NSO首席多年的小提琴李宜錦，美國新英格蘭音樂學院畢業，為小提琴大師葛拉米安（Ivan Galamian ，1903-1981）的嫡傳弟子。她一直是NSO 的漂亮寶貝，琴藝以細膩風格取勝，帶有強烈感染力，2年前轉任教職，許多鐵粉為她離開NSO感到不捨。

李宜錦選擇大家耳熟能詳的《化作千風》及《月亮代表我的心》作為熱身曲，琴韻如詩，絮絮叨叨，像是呢喃，更是祝福，讓大家更加「入戲」。

《梁祝》是一部傳統與現代交織、高雅藝術和民間戲曲共生、中西文化結合的作品。當西方的小提琴、鋼琴，碰到東方的二胡，猶如《梁山伯與祝英台》之於《羅密歐與茱麗葉》，平常是小提琴和大樂團一起表演的「協奏曲」形態，昨天成為小提琴與二胡對話，加上鋼琴演奏的嶄新嘗試，所以連現成樂譜都沒有，靠音樂家自己調整拚湊，李宜錦戲稱昨天的音樂會，也是一場她們拼湊樂譜後的「世界首演」，引來更多喝采與肯定。

當東西樂器並陳，究竟誰比較婉約哀怨？誰又能絲絲入扣？這是個音樂界的大哉問，也是音樂會中場休息時間的話題。

由於王瀅絜、王佩瑤與李宜錦，3位音樂人，都是身經百戰，成熟老練，同框合奏，本來就具代表性，而這些年在人生道路上，跌宕起伏，經歷許多事，加上疫情蔓延，感受更深，演奏起來，比起往常更為刻骨銘心，果然，高潮迭起，餘音繞樑。

話說《梁祝》的緣起，曲子完成已經超過一甲子。最早是由上海音樂學院學生何占豪（1933-）和陳鋼（1935-）以越劇《梁山伯與祝英台》為基礎，創作的小提琴協奏曲，何占豪提供主旋律、陳鋼編曲配器、俞麗拿（1940-）修訂並首演。

63年前的1958年，中國大陸為迎接國慶十周年，上海音樂學院在時任黨委書記孟波的倡議下，組建了「中國小提琴民族學派實驗小組」，希望將西洋樂器與中國傳統地方戲曲文藝結合。

自古天才出年少，紹興土戲與越劇世家出身的何占豪，以24歲之齡，考入上海音樂學院，主修小提琴，入學一年後，他創作了《梁祝》協奏曲，幾乎是空前絕後之舉。

據指出，在《梁祝》協奏曲之前，何占豪自己先根據越劇曲調，寫了一個弦樂四重奏《梁祝》，一開始只受到學校師生注意而已。

直到來自西洋音樂世家的作曲系學長陳鋼，參與何占豪組織的「中國小提琴民族學派實驗小組」，接觸到《梁祝》旋律後，陳鋼驚喜不已，他馬上意識到該曲的澎湃洶湧，完全是源於民間草根藝術的「超級富礦」，因此，全心全意投入該曲的擴編創作。

到了1959年5月4日，從確定主題開始不到半年，《梁祝》的創作即告結束。1959年5月27日在蘭心大戲院進行首演，由當時的上海音樂學院學生俞麗拿擔任小提琴獨奏。

首演一鳴驚人，觀眾卻罷不能，成為當日重大新聞。同年新加坡華裔鋼琴家巫漪麗，再改編成鋼琴伴奏曲，並親自成為首演者。1960年，中國大陸在莫斯科舉行國慶11周年音樂會，也是他們首次海外中國交響音樂作品專場，《梁祝》是重頭曲目。

誕生僅一年，《梁祝》就確立了中國文化代表作的地位。在台灣，《梁祝》也常以不同形式、不同規模被演出，同樣令觀眾喜愛、感動與震撼。27日音樂會下半場，加入高炳坤的大提琴，曲目選擇也偏向西方作曲家的組合。

大提琴家高炳坤，出生於菲律賓華裔音樂世家，14歲即與馬尼拉愛樂演出海頓《C 大調大提琴協奏曲》。17歲與美國世界少年交響樂團演出聖桑《第一號大提琴協奏曲》，並於紐約卡內基音樂廳和華盛頓特區甘迺迪中心協奏演出，也是英雄出年少的另一種典型。

阿根廷作曲家皮亞佐拉（Piazzolla，1921-1992），以全方位系統的古典音樂訓練為基礎，創造性地融合傳統古典音樂，與爵士樂的作曲風格，將探戈音樂，從通俗流行的舞蹈伴奏音樂，提升為可以單獨在舞台上展示，並具有高度藝術性，同時表達了深刻哲理的純音樂形式。

皮亞佐拉創立了「新探戈音樂」（Tango Nuevo）樂派，成為阿根廷文化的代表人物之一，以及南美音樂史上的重要人物。在阿根廷，皮亞佐拉被尊稱為「了不起的皮亞佐拉」（el gran Piazzolla）。

3位樂手以皮亞佐拉《四季》為主題，時值年末歲尾，截取《四季》中的「冬」作為代表，非常的南美浪漫風，充塞在每一吋空間𥚃，令人留連徘徊。

接著是美國作曲家保羅・施菲爾德（Paul Schoenfield ，1947-）的作品，這位出生在密歇根州底特律，創作的音樂融合了古典、民謠和流行形式，作曲家曾寫了他創作咖啡廳音樂的由來：1985年，在明尼蘇達州明尼阿波利斯的Murray's 餐廳，該餐廳安排家庭三重奏，演奏各種有趣曲子，作為晚餐音樂。

他親臨現場，感受到民間音樂分享的樂趣，第一次產生了創作Café Music 的想法。當時他很想寫一種雅俗共賞的音樂，既可以在高級餐廳的晚餐演出，也可以進入音樂廳，通俗又不失專業，成為《Café Music 》的概念，果然大受歡迎，聖保羅室內樂團（SPCO）即委託他，並於1987年1月在SPCO室內音樂會上首演。

王佩瑤在演出前特別介紹作曲家保羅・施菲爾德，也透露他精於數學計算，27日合奏《cafe music》，悅耳動聽，特殊創作曲式、語彙與速度感，都展現跨界才子的特立獨行，讓現場賓客，眼界大開。

英國愛德華・威廉・艾爾加爵士（Sir Edward William Elgar 1857－1934）的《愛的禮讚》（Salut d'Amour），跟他的《85號大提琴協奏曲》一樣經典，一樣受歡迎。

《愛的禮讚》1888年創作的樂曲，最早是為小提琴和鋼琴而作，加入大提琴，更富層次。樂曲採用三段體，具有典型的小夜曲風格。大小提琴在高音區奏出了恰似情人纏綿的深情旋律，柔和的曲調中，不斷加注幽婉的相思情調。

經過帶有泛音色彩的過門，主題再現，帶有複雜情緒的尾聲，全曲在A段主題的變奏形式下緩緩減弱而終了。

艾爾加於1888年7月在旅途中完成了曲譜，當時他已經與卡洛琳·愛麗絲·羅伯茨訂婚。「Carice」是他未婚妻名字的縮寫，也是他們兩年後出生的女兒的名字。這首曲成為作曲家在訂婚禮，呈現給他的愛妻愛麗絲，溫馨甜蜜。

中國大陸作曲家黃海懷（1935-1967），也是當代著名二胡演奏家。《賽馬》是黃海懷於1964年第四屆「上海之春」二胡獨奏比賽中的新作品。樂曲以其磅礴的氣勢、熱烈的氣息、奔放的旋律而深受人們喜愛。無論是氣宇軒昂的賽手，還是奔騰嘶鳴的駿馬，都被二胡的旋律，表現得惟妙惟肖。

音樂在羣馬的嘶鳴聲中展開，旋律粗獷奔放。由遠到近清脆而富有彈性的跳弓，強弱分明的顫音，描繪了賽馬盛況的情形。二胡快弓、跳弓技巧的運用，撥絃、顫音技巧的運用，在賓客面前，展現了生動與熱烈，有如賽馬場面。

雖然疫情持續，國際音樂明星與天團，減少入境，出國賞樂，也不再方便，大家便回頭覓尋台灣本地傑出音樂家，結果發現，台灣藝術人才濟濟。

王瀅絜、王佩瑤、李宜錦與高炳坤等4位音樂家，舉重若輕，給了全場賓客最豐盛的音樂饗宴，在暖陽穿窗而入，綠林隔窗挺立，愜意舒暢，美不勝收。

謝謝陳君毅與李春美伉儷的音樂帶領，以及慷慨分享，幸福彷佛就在那音符跳躍，與大家的聚精會神之中。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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