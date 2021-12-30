高雄市政府向中油、台電提出捐8000萬元改建壽山動物園，引起各界關注。前高雄市長韓國瑜昨(29日)被問及「如果現在你在當高雄市長，覺得國營企業會把錢捐給你嗎？」他笑著說，「我當高雄市長姥姥不疼、舅舅不愛，現在陳其邁當市長三千寵愛在一身」。

韓國瑜昨上TVBS節目《新聞大白話》，節目休息時間，主持人錢怡君透露受媒體人陳揮文委託提問，高雄壽山動物園整建總經費約5億元，結果國營事業中的台電、中油都捐了，「如果現在你在當高雄市長，覺得國營企業會把錢捐給你嗎？」韓笑著回應，「我當高雄市長姥姥不疼、舅舅不愛，現在陳其邁當市長三千寵愛在一身」。

被問到有沒有忌妒？韓國瑜回應，不會不會，我們希望高雄更好，曾經當過市長，不管時間長時間短，站在曾經服務過高雄市民的立場，我也希望高雄未來越來越好，這是發自內心的祝福；他說，其實不要用政黨顏色來看，兩千三百萬人哪一個不是我們自己的國民、自己的同胞。