1月台指期今日開盤下跌32點，為18242點，金融期持平開出、電子期開低。

統一期貨指出，加權指數周三上漲51.47點，收在18248.28點，站穩18200點關卡，漲幅0.28%，期現貨正價差27.72點，顯示市場氣氛持續熱絡，成交量2398.9億元，維持低檔水準，顯示元旦前市場觀望氣氛濃厚。三大類股全面上漲，金融、傳產與電子分別上漲0.8%、0.38%與0.15%。次族群部分，化學類股較為強勢，台積電有希望前進中科籌設2奈米廠，多檔相關供應鏈股價強勢，其中的三福化與勝一漲停作收。另外，元宇宙題材持續發酵，中環計畫切入元宇宙，預計明年攜手迪士尼推出結合電影周邊的NFT數位商品，中環漲停，錸德也跟進漲停作收。

統一期貨表示，籌碼面部分，外資現貨買超132億，期貨淨空單增加498口至23091口，十大交易人與特定法人合計買進892口。週選支撐與壓力區落在17800至18300之間，P/C Ratio降至1.22，整體籌碼中性看待。