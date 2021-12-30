隨著社群媒體與自媒體的興起，不少人靠著網路爆紅，也可能因此公開別人不知道的驚人內幕。印尼一名21歲正妹網紅蘿拉安娜（Laura Anna），2年前因男友駕車出車禍造成她癱瘓，本月15日她也不幸過世，但沒想到她在離世前已事先錄製好了語音節目，指控前男友與其母親的恐怖行為，引起網友熱烈討論。

蘿拉安娜擁有精緻臉蛋與甜美笑容，在網路上吸引大批網友追蹤。但根據《星洲網》，2年前蘿拉安娜因搭乘網紅男友「Gaga Muhammad」酒駕行駛的車引起嚴重車禍，也造成她下半身癱瘓，必須長年以輪椅代步，讓她氣得怒告Gaga Muhammad，但直到今年蘿拉安娜不幸離世，官司仍持續進行中，並未做出最後的宣判。

另外，蘿拉安娜在離世之前，還預先錄好的Podcast語音節目，用虛弱的語調指控前男友在她不知情以及身體狀況不好的情況下，偷偷拿走她的提款卡提款，甚至還發現Gaga Muhammad的母親竟然也參與其中，讓她當下震驚不已。

而Gaga Muhammad被發現時雖承諾她會償還所有的費用，但卻在蘿拉安娜離世後對外否認這件事，反咬蘿拉安娜說謊汙衊他與母親，甚至還發誓他們連碰都沒碰，根本不可能做出這種事情，讓蘿拉安娜的家人相當氣憤，直呼「蘿拉安娜都不在了，說謊對她有什麼好處」。而全案雖仍在持續調查當中，但在網路上已引起熱議。

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