不再掛蛋！長榮航年終1.5個月 華航有望2個月起跳

海運吃肉、航空業也有湯喝！長榮海運大方發出40個月年終獎金，去年掛零的長榮航空也破蛋，今年發出1.5個月的年終獎金，讓不少員工大呼「超乎預期」，似在暗示第四季航空運價高漲的後勁夠強，華航今年則有機會發超過2個月。

長榮航上半年還是虧錢，不過第3季灌進稅後純益14.84 億元，不只單季轉盈，累積每股虧損也迅速收斂至0.11 元， 第4季有了新貨機帶動、高運價、油價下滑等貢獻，獲利如虎添翼有望倍增，雖然獲利數字還沒公布，但年終獎金似已說明一切。

長榮集團向來是「有賺有發、沒賺不發」，去年航空業受疫情衝擊，長榮航空年終獎金掛零，不過今年營運好轉，公司也大方發出1.5個月的年終獎金，周邊相關事業如長榮航太發2個月、至於受挫最深的長榮空廚，今年年終獎金僅2萬元。

相較於長榮已經發出1.5個月年終，還沒「亮牌」的華航備受關注。華航除第13個月基本薪的年度獎金，去年加發3萬元春節激勵金，今年上半年每股仍虧損0.25元，但第三季順利演出「逆轉勝」戲碼，累積前3季淨利15.55億元，每股獲利0.28元。

華航獲利優於長榮航，也讓員工對年終怎麼發、發多少有所期待，內部預期也由原本至少發1個月「悄悄調高」至發2個月。不過究竟能不能如願發到2個月，還要等公司與企業工會協商後才有正確版本，但據了解，不會發得比長榮航差。