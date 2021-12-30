台灣男星「王子」邱勝翊曾與香港女星鄧麗欣交往3年多，今年6月底卻無預警宣布和平分手，令外界錯愕。不過，王子最近被爆秘戀認識10年的好友郭雪芙，鄧麗欣被問及前男友的緋聞，大方送上祝福。

根據《東網》報導，剛跟王子分手半年的鄧麗欣，昨（29日）表示知道這件事，大器地回應：「是真的祝福，不是真的也會祝福。」強調不會特地去問王子。至於自己的感情世界，鄧麗欣說目前沒有拍拖對象，只希望疫情趕快過去，想去國外旅行。

王子和郭雪芙在電影《山中森林》有路邊激吻的劇情，傳出從戲裡愛到戲外，王子日前被《鏡週刊》拍到搭小黃前往郭雪芙位於內湖的香閨，晚上離開時竟是開自己的名車出來，以及利用換車、換駕駛的招術出入郭雪芙的家，讓人回想起當初交往楊丞琳時，也被拍到用同樣的模式保護戀情。

王子、郭雪芙傳合作電影《山中森林》假戲真做。（圖／中時資料照）

秘戀消息傳出後，王子和郭雪芙29日在IG限時動態發聲，王子放了一張《華燈初上》劇照並Tag郭雪芙：「怎麼朋友家變妳家了？難道那是『光』？」否認戀情之餘，不忘幫女方主演的新戲《華燈初上》宣傳；郭雪芙也在IG回應王子：「就說不要一直跟蹤我了吧，《全明星運動會》第3季好好加油。」雙方僅認彼此是好友，郭雪芙的經紀人也回應本報，表示他們兩個確實交情還不錯，但真的沒有交往，只是正常朋友互動，郭雪芙現在可能暫時想好好工作，感情的事情就隨緣，且週刊報導所指王子所前往的「郭雪芙的家」，並非她家。