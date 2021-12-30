台股今日封關，加權指數30日小紅開出，台積電概念股、中環及DRAM股成主流；法人指出，早盤會不願抱股過年的賣壓會小幅湧出，但是中場過後，官股、壽險將會成為市場動能，台股2021年可望完美封關。

2021年封關進入倒數，美股交易清淡，但科技股跌勢趨緩，四大指數收盤漲多跌少。道瓊工業上漲0.25％、S&P 500小漲0.14％、費城半導體收高 0.18％僅那斯達克小跌0.1％。

美股五大科技股跌多漲少，但漲跌都在1％內。半導體部分，美光上漲3.48％，表現較佳。台ADR部分，台積電跌0.53％、聯電漲0.09％、日月光收平盤

群益投顧指出，指數連七漲，再寫新高，技術面延續偏多未變。加權指數持續沿3日均線向上緩升，收盤站穩18200點，繼續改寫歷史新高。金融、航運持強續漲，半導體早盤震盪後回穩收紅，支撐指數繼續創高。

大盤技術面持續偏多，但量能偏低不易大幅攻高，群益投顧預期，可順利高檔封關。元月行情可正面期待，不宜過度追高，可盤中逢低承接短多熱門標的。