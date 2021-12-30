財經網美胡采蘋近日表示，台灣除了護國神山台積電外，還有很多厲害之處，她回到台灣以後，發現許多令她驚訝的事情，包括特斯拉的第一顆馬達是台灣做的、台灣的貨櫃船載送量竟然排全球第四名、台灣是全球最大的玩具手槍製造國、世界鮪魚的產量是台灣人決定的，以及台灣電子業高居世界第一，讓她直呼「沒有台灣，世界會停止運轉耶」。

胡采蘋昨（29）日於個人臉書粉專《Emmy追劇時間》指出，回到台灣後發現太多奇怪的事情了，她舉例說明，認識的朋友當中，有一名在做電動車馬達的友人，當初接下世界大廠特斯拉第一顆馬達的單子，「我才知道特斯拉的第一顆馬達是台灣做的，就連現在台灣還是特斯拉主要馬達供應商」。

胡采蘋說，之前長榮長賜輪塞住蘇伊士運河事件，她才驚覺長榮海運貨櫃船，是世界第七大貨櫃船公司，全台灣的貨櫃船載送量竟然排全球第四，且長榮還在往第五大船公司邁進。

胡采蘋透露，就連她去學射擊，好多人告訴她，台灣是全球最大的玩具手槍製造國，真槍以外的學習用、生存遊戲用的擬真槍，台灣市佔率七成。接著她和朋友去和鮪魚商人應酬，對方表示，世界鮪魚的產量是台灣人決定的，令她驚訝「大漁場在一整串我沒聽過的地方，所以平常台灣人到底都在哪裡玩？」

最後，胡采蘋說，她在3年前曾向其他人說「台灣的電業子世界第一，台灣一地震全球科技股就會暴跌，「我真的很怕大家覺得我在吹牛，沒有台灣，世界會停止運轉耶」。

貼文曝光，網友也舉出其他例子，「台灣螺絲工廠停產，全世界螺絲就會大漲價」、「高雄港也曾經是世界第三大吞吐量的港口」、「跑一趟越南，台灣隱形冠軍很多都在那」。