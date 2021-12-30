台中警三分局也將在假期也已規劃勤務，每日24小時不間斷持續加強「掃除醉犯」，以斬斷民眾酒駕惡習，防制酒駕交通事故發生。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

迎接元旦連續假期到來，轄內座落有台中火車站、台中轉運站、台74線快速公路及中投公路等交通樞紐的台中市警三分局，特別規劃「元旦連續假期交通疏導細部執行計畫」，自今（12月30日）到元旦連假最後1天（1月2日）針對重要路口加強疏導，以維護連假期間交通順暢。

面對即將到來的元旦連續假期，預估民眾旅遊、返鄉之交通需求量將大幅增加，為有效疏導跨年遊客及返鄉團聚之人潮與車潮，台中市政府警察局第三分局已提前訂定「元旦連續假期交通疏導細部執行計畫」，將在連續假期前1天（12月30日）及最後1天（1月2日），針對轄區台中火車站、台中轉運站、新時代購物中心、台74線快速公路、中投公路路段等重要交通要道及周邊道路，派遣警力加強疏導人、車流，以維持交通順暢。

並於跨年期間：12月31日至1月1日就轄內觀光景點、大型購物商場周邊，編排守望、巡邏勤務協同義交加強指揮疏導，呼籲用路人確實遵守交通規則，勿於道路紅線違停、併排停車，耐心配合相關交通疏導措施，並於返鄉出遊前，利用高速公路局1968電話專線、收聽廣播或上網查詢等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，以享有平安順暢的歡樂假期。

最後提醒民眾，連假期間與家人朋友歡聚，餐宴飲酒機會大增，請駕駛人切勿心存僥倖酒後駕車，警方於假期中亦已規劃勤務，每日24小時不間斷持續加強「掃除醉犯」，以斬斷民眾酒駕惡習，防制酒駕交通事故發生，請民眾遵守交通安全規則，酒醉一定不上路，一起守護用路人安全。