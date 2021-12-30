身體不會無緣無故生病，大部分疾病都起因於長期不當生活作息和飲食習慣，當毒素或壓力累積到超過身體負荷時，疾病就會爆發，癌症就是其中一種。在30年行醫生涯裡，看遍各種病人與致病原因，中醫師何顯亮悟出「不治己病治未病」，也就是治療疾病最好的方法，就是不要得病，用對的方法預防，事半功倍。他提出一整天健康吃的步驟，值得參考。

何顯亮中醫師指出，回歸天然的飲食法對身體最友善。像是蔬果可以生吃就生吃；需熟食就要煮熟再吃；最重要的是每天早上吃得好、中午吃得飽、晚上要吃最少。同時三餐要定時定量，專心吃飯並且多次咀嚼，細嚼慢嚥。

●一整天健康吃 選對食物更是關鍵

此外，每天都能養成好的進食習慣，就能日積月累強化消化道功能。他提出早餐、午餐與晚餐的飲食重點：

◎早餐：

起床後刷牙前，可先漱口後喝下1-2杯溫水，用以喚醒腸胃開始蠕動，準備排除昨晚累積的宿便。

何顯亮醫師強調，早上是身體最需要營養的時刻，因此早餐要吃得豐富、有營養。早上7到9點時是消化力最強的時候，最好在9點前吃完早餐。

(資料來源／何顯亮《養生要植根 養病要除根》原水文化）

◎午餐：

中午後人體陽氣開始下降，因此午餐要吃得飽，最好的程度是八分飽，以提供足夠的動力去維持下午及晚間的活動。何顯亮醫師指出，午餐最好在下午1點前完成，然後小睡或靜坐養神10-30分鐘，對心臟及身體有很大的好處。

(資料來源／何顯亮《養生要植根 養病要除根》原水文化）

◎晚餐：

何顯亮中醫師建議，晚餐吃飽的適當程度是七分飽左右，而且最好在晚上8點前吃完晚餐。食材應以五穀、蔬菜及瓜類為主。易脹氣者應避免在晚上進食豆類、糯米、芋頭、地瓜、玉米等食物。

另外，有睡眠障礙者，晚餐要避免辣椒、大蒜、濃茶、咖啡、酒類。同時晚餐應與入睡時間至少間隔3小時，以免胃腸不舒服影響睡眠。

(資料來源／何顯亮《養生要植根 養病要除根》原水文化）

醫師也提醒，用餐時可以使用大小適中的餐盤，將一餐要吃的食物裝在同盤，可以避免吃太多，也能檢視是否吃到均衡養分的食材。此外，食物溫度不要過燙，每一口咀嚼至少20下，飯後也不要立刻喝飲品，以免稀釋胃酸阻礙消化，這些都是善待自己腸胃、養出免疫好機能的必要關鍵。

※資料來源／何顯亮中醫師《養生要植根 養病要除根》／原水文化