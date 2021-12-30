日本25歲聲優成海瑠奈外型清純，因替遊戲《偶像大師 閃耀色彩》角色三峰結華配音走紅，然而10月卻爆出偷吃醜聞，還流出鹹濕對話和裸照，當時所屬事務所暫停成海瑠奈所有演藝活動，29號更是直接宣布她退出演藝圈，讓網友一面倒怒轟，對比LiSA的聲優老公鈴木達央，同樣是偷吃際遇卻大不同。

成海瑠奈所屬事務所29日宣布，她將於31日引退，成名代表作《偶像大師》官方也發出公告，表示成海瑠奈的角色將會更換聲優，「成海瑠奈因身體不適需長期療養，進而退出演藝圈」，新聲優也會在明年2月公開，消息曝光後，立刻引起許多《偶像大師》粉絲的反彈。

成海瑠奈和企業家的親密照流出，讓她的形象大受影響。(圖/翻攝自推特)

許多粉絲認同成海瑠奈的醜聞會影響到角色三峰結華，讓人看到就會聯想到負面消息，因此支持官方切割的決定，但卻認為成海瑠奈必須退出演藝圈太誇張，對比同樣是知名聲優的鈴木達央偷吃卻仍在圈內，活動並沒有受到太大影響，痛批男女標準不一。

事實上，鬼滅歌姬尪鈴木達央因配音《Free!》系列角色橘真琴，讓他人氣居高不下，在爆出他出軌又因情緒不穩鬧輕生後，他正在配音的《劇場版 Free! 男子游泳部-the Final Stroke-》卻沒有換角，演藝事業也沒有中斷，雙重標準讓網友十分不滿。