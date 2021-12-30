湖人本季陣容大改組，但戰績未達預期，目前只有17勝18敗排西區第7(台灣時間12/30早上對灰熊)，最近他們也積極改變陣容和場上打法，而昨天《Bleacher Report》知名記者費斯徹(Jake Fischer)爆出大料，表示湖人有聯繫76人探討班西蒙斯(Ben Simmons)的交易，但對方並不把韋斯布魯克(Russell Westbrook)視為目標。

On today’s @LakersSBNPods, @JakeLFischer gave some new details on the trade talks between the Lakers and Sixers on Russ/Simmons.https://t.co/v8VB4gyOVh pic.twitter.com/yuHQms5Ajd — Anthony F. Irwin (@AnthonyIrwinLA) December 29, 2021

費斯徹說：「我被告知湖人打給76人，說對西蒙斯感興趣，談話時間不長，而目前能匹配西蒙斯薪水球員大概剩詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、韋斯布魯克，就算用荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、努恩(Kendrick Nunn)和一些底薪球員也不夠，現在唯一方法就是放上韋斯布魯克，但76人並沒有要他。」

另外他還指出76人的交易策略：「費城就送出西蒙斯換來的球員列出一個清單，大概有20到30名球員之多，其中有哈登(James Harden)、利拉德(Damian Lillard)、畢爾(Bradley Beal)、傑倫布朗(Jaylen Brown)等人，你可以想想還有哪些人在其中，我知道他們有這些想要的全明星球員，但韋斯布魯克不是這個名單中的一員。」

Sixers not interested in taking Russell Westbrook back in Ben Simmo... (Silver Screen and...)



During the 2019 NBA All-Star Draft, LeBron James traded Russell Westbrook for Ben Simmons, t...



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#LA_Lakers — LA Lakers Briefly (@LA_Lakers_b) December 29, 2021

本季韋斯布魯克來到湖人出賽35場，平均攻下19.8分8籃板8.2助攻1.2抄截，他的投籃命中率45.5%、外線31.5%、罰球64.6%，雖然助攻數排全隊最高，但場均有4.7次失誤，近況在最近才慢慢轉好，剛開季表現完全有失水準，這也讓外界對他產生質疑，認為他並不適合湖人，而湖人也曾在內部探討交易他的可能性。