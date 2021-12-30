在2022年的新年鐘聲即將敲響之際，來自海峽兩岸的青年薈萃一堂，「兩岸和合 緣起金陵」首屆海峽兩岸單身青年聯誼活動在12月26日舉辦，在南京婦女兒童活動中心和銀杏里文化街區拉開帷幕。跨越827公里，從紫金山到阿里山，從玄武湖到日月潭。在「博愛之都」的見證下，兩岸年輕人們以趣味競技的方式走近彼此，一同收穫美好溫馨的時刻。

本次活動由南京市台屬聯誼會、南京市婦女兒童活動中心、南京市台青會、新北市兩岸青年交流協會主辦，旨在圍繞「建設人民滿意的社會主義現代化典範城市」的目標，以拓展交友視野、創造拴心留人環境為目的，積極打造寧台單身青年交友聯誼平台。江蘇省人民政府臺灣事務辦公室副主任封志成，南京市人民政府臺灣事務辦公室主任趙小華，南京市婦聯副主席魏群，南京市民政局一級調研員呂芳，南京市台聯一級調研員張向陽，建鄴區委常委、副區長伍洋，南京市台屬聯誼會會長劉兵等領導出席活動。出席當天活動的還有市教育局、市公安局、市民政局、市婦聯、市台聯、建鄴區政府、市婦女兒童活動中心、市台屬聯誼會的相關領導和嘉賓。

活動中共有30多位寧台青年來參加聯誼。而其中90後成為了聯誼主力軍。除了有在南京定居長達20多年的台灣青年，也有在南京高校讀書求學的交換生。

江蘇省人民政府臺灣事務辦公室副主任封志成。(圖／交匯點提供)

江蘇省人民政府臺灣事務辦公室副主任封志成在致辭中表示「目前，南京有常住台胞4000人，其中單身青年近千人。這些青年的婚姻大事是父母的一大心願，也是作為娘家人各級台辦的一大心事；南京和臺灣有著特殊的歷史連接，也有著深入的現實連接。兩岸婚姻家庭的多少、品質是我們現實連接的重要指標，是兩岸交流交往結出最美的花朵。希望在座寧台青年要當主角、多交流、敢表達，在溝通交流中增進友情，在加深瞭解中收穫真情，兩岸青年攜手共創未來美好家園。」

跨山越海，情繫兩岸。為促進南京各區的寧台青年之間更好的交流，南京市委統戰部、市台辦、市教育局、市公安局、市民政局、市司法局、市人社局、市衛健委、市總工會、團市委、市婦聯、市台聯十二家單位共同攜手，成立了兩岸婚姻家庭聯席會議機制。

聯席會議代表單位的負責人上台簽約儀式。(圖／交匯點提供)

兩岸婚姻家庭聯席會議機制將充分發揮各家單位的職能和資源，在交友聯誼、優生優育、就業創業、權益保護等方面充分為南京各區的臺灣青年服務，增加他們在南京的歸屬感、獲得感和幸福感，促進他們更好地融入南京生活，凝聚鄉情友誼、愛情親情，搭建起一座跨越海峽，溝通交流的橋樑。

「在活動中，我們一起相互學習、相互瞭解。」南京青年陳雪講道，隨著生活節奏的日漸加快，交友機會也越來越少。此次活動為兩岸青年拓展交友範圍、增進感情提供了寶貴的機會。

緣牽兩岸．為愛傾城 寧台公益婚戀交友啟動。(圖／交匯點提供)

「緣牽兩岸．為愛傾城 寧台公益婚戀交友項目」在彩球紛飛中正式啟動。為增進交友氛圍，宣揚正能量的婚戀觀，來賓們在主辦方的牽引下分為兩個小組，依次進行了以「琴、棋、書、畫」為主題的趣味競技活動。遊戲過程中，來賓們根據線索卡在園區內尋寶，獲得相應寶藏以及臺灣小吃體驗券。透過精彩的特色小遊戲，傳遞著兩岸豐富多彩的風俗文化。通過互動，年輕人們很快培養起默契，拉近了彼此的距離，沉浸在一片歡聲笑語的融洽氛圍之中。

來賓透過不同的特色遊戲增進情感交流 / 圖片提供：交匯點

其中「投之以木桃，報之以瓊瑤」遊戲，現場嘉賓們親手製作了紮染、釘畫等一系列精緻手工小禮物，贈予自己心儀對象。在南京定居7年的台北青年童垣皓表示「第一次參加為兩岸青年舉辦的聯誼活動，在這裡能有更多的機遇施展才華，也真切感受到了市台辦為台胞們提供無微不至的關懷和服務，很開心能在這場活動中結識來自兩岸各地的朋友們，也希望未來類似的聯誼活動能夠多多益善。」聯誼活動進行到了傍晚時分，大家圍聚在一起共同觀賞電影《古董局中局》，為本次聯誼活動在光與影的視聽盛宴中步入尾聲。

現場遊戲活動製作精緻手工禮物。(圖／交匯點提供)

自1988年以來，在南京登記註冊的兩岸婚姻累計達2141對，但仍然還有很多台灣青年因為工作節奏、文化差異和生活習慣等方面的原因，暫時處於單身狀態。南京市台辦主任趙小華表示「今天，我們聯合南京市婦聯，正式啟動了寧台公益婚戀交友項目，力爭未來每年度舉辦20場聯誼活動，邀請單身青年台胞參加，擴大他們的朋友圈，促進兩岸同胞心靈契合，也是我們對兩岸一家親理念最生動的實踐。」南京市台辦將積極探索兩岸融合發展新路，吸引更多臺灣青年到南京就業發展，落地生根。