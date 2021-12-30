張庭與林瑞陽近年到大陸投資微商，事業一帆風順，賺進上億身家，日前卻傳出公司遭當局查處，26億台幣資金遭凍結，引來正反兩極評論。而有網友挖出，張庭過去曾上節目大方介紹自家產品，表示自己推出這些產品是在「做善事」，分享心底的秘密、壓箱寶給大家，卻遭一旁的李湘神回嗆：「那你的營養品不應該賣，應該送」，而張庭當下一愣也高EQ回應了。

張庭和林瑞陽淡出演藝圈後，最近幾年在大陸投資微商、房地產事業等，搖身變成千億富豪，過去張庭就曾公開分享價值8億的百坪豪宅，不僅佔地極廣，裝潢氣派，還有空中花園及精緻造景，讓拍攝的團隊都瞠目結舌，當時張庭還自豪笑說：「第一次來我家的人會迷路」，對照今日旗下公司涉嫌傳銷遭查處，被凍結資金的窘況，引發許多評論。

張庭、林瑞陽昨透過公司回應會配合當局調查。（圖／中時資料照片）

對此，昨(29日)有媒體在國台辦記者會問起近日發生的台商林瑞陽涉嫌違法事件，是否算是給大陸台企台商的提醒？國台辦發言人馬曉光態度保留說：「我們會進一步了解情況。從有關部門發布的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關。我想強調的是，任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。」

張庭早年上節目片段被翻出。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

而八卦微博「娛聞蜀黍」昨也挖出張庭昔日上節目的片段，當時她自稱會販賣這些營養品是為了做善事，遭李湘「翻車式」回應：「那不應該賣，應該送」，張庭尷尬說：「那我上完節目得破產」，並進一步解釋：「經營營養品，是把心底的秘密告訴大家，讓大家保持青春美麗，幸福快樂。我這個營養品是和徐崢、陶紅合作的，是全球唯一活的保養品」，言談中可見對自家產品相當自豪。