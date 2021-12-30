藝人吳宗憲的兒子鹿希派(本名吳睿軒)，被員警發現持有、吸食的是二級毒品大麻捲菸，隨即被逮捕，其實鹿希派發片在即，原先很可能因此取消的發片記者會，昨(12/29)還是如期舉行，而曾放話不會現身的吳宗憲，最後敵不過愛子心切還是出現救援，當場訓斥兒子並道歉表示反省，但卻是「驚句」連發，引發熱議，美女眼科醫師黃宥嘉也針對此事po文，大嘆：「不會教小孩。就叫媽媽來吧」。

鹿希派聖誕節時到信義區夜店玩，26日凌晨在路邊抽菸，經過的員警聞到濃濃大麻味，隨即被帶回警局調查，鹿希派解釋大麻捲菸是陌生人請的，完全不知道是大麻，但仍遭送辦，北檢訊後諭令10萬交，此事讓外界震驚也讓吳宗憲震怒，痛心要求：「懇請法官，從重量刑」，更揚言要取消鹿希派專輯《P》的發片記者會，還說即使辦了他也不參加，而昨天鹿希派仍舊開了記者會，吳宗憲中途加入，快閃15分鐘親自救兒，痛罵鹿希派敗壞祖宗十八代嚴謹維持的清白，更吐露老婆張葳葳痛哭、女兒Sandy氣瘋，只是後來說的話，讓人很吃驚。

黃宥嘉臉書發文。(翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書)

美女眼科醫師黃宥嘉昨天也針對此事在臉書發文，轉貼了相關新聞，表示本以為會聽到吳宗憲說些「為什麼隨便喝醉到接受別人的毒煙的阿X可以唸什麼音樂名校」，沒想到卻是聽到一堆嘴砲，「我不是氣你說，是氣你不敢做」」、「你什麼咖在路邊抽煙」等。

吳宗憲救兒驚句連發，讓黃宥嘉不禁直言：「不會教小孩。就叫媽媽來吧」，並狠酸「這個程度也只能這樣了」、「反正大家都叫媽媽來，不差你一個」，還說吳宗憲這不是現身救子，而是「有其父必有其子」，有不少網友贊同這說法，紛紛留言「這種訓子文讓人火冒金星！意思是大咖就能公然呼大麻？」、「確定是親生的無誤」、「打兒子給別人看的教育方式，其實表現的是父母對孩子的管教無能為力」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！