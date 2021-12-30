受到新冠肺炎疫情衝擊，全球貨物量暴增，航運業今年賺翻，長榮海運也發出高達40個月的年終獎金羨煞旁人，也引起網友們熱烈討論，許多人直喊羨慕，「羨慕死了，幸福企業。」

中時獨家報導，長榮前3季稅後盈餘已達1582.79億元，第4季運價毫無回頭跡象，全年要賺破2000億元不成問題，今（30日）年終獎金入帳，長榮年終獎金不是外界所猜的10個月、20個月，而是40個月，許多員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看到這麼多錢。」

消息引起PTT網友們熱烈討論，不少人直呼相當羨慕，「幸福企業」、「好羨慕！」、「40個月真的很屌」、「賺爛了」、「賺錢對員工大方就是給推的好公司」、「年終直接賺一台進口車，真爽」、「好爽喔，員工真的過好年」、「一次年終屌打一般公司1-20年」、「這下子其他航商尷尬了，連年終也比價」、「各位還有空在這推文？我都半夜來長榮人資排隊應徵了。」

此外，有人開玩笑表示，對員工太好股價恐不樂觀，「跌停慶祝」、「對員工太好，股價通常...」、「跌停慶祝」、「發錢發的多，還期待股價漲喔」、「對員工太好就是傷害股東，崩崩」、「股利比照辦理，對股東也要好一點」、「長榮這樣營業費用爆增，是不是要跌了」、「有夠狂！！股價也能拉一下嗎？」

長榮發出史無前例的超狂年終後，外界也關注萬海及陽明的態度，報導指出，陽明年終獎金固定1個月，外加紅利獎金，一般估計最高會有7個月以上，萬海去年賺賺113億元，年終獎金約8個月，今年萬海獲利有望挑戰千億，可望較去年平均多2至3個月，按慣例會在農曆年前公布答案。

截至今（30日）上午9點30分，航運三雄股價都走低，長榮股價下跌2元（或1.39%）、陽明跌2.5元（或2.01%）、萬海則跌1.5元（或0.75%）。