松瑞藥(4167)高層異動，因總經理陳勇發屆齡，由原營運長暨生產副總陳志芳擔任總經理，原總經理陳勇發博士將擔任執行董事及首席顧問，並將擔任子公司松瑞醫藥的董事長。

新任總經理陳志芳與陳勇發博士多年合作經驗，專長在整合技術和生產部門的運作，於2020年7月加入松瑞製藥擔任營運長，持續優化關鍵步驟的操作參數，降低批次生產時間和提高產率以降低生產成本，成功協助松瑞之厄他培南在製程以及產能上領先對手，達到規模經濟的成本優勢，未來將繼續帶領松瑞製藥精進產品優勢，並加速擴張全球市場版圖。

陳勇發在2018年12月加入松瑞製藥擔任總經理，因屆齡卸下總經理職務，但會擔任執行董事及首席顧問，並成立百分之百持有的子公司-松瑞醫藥生技，由陳陳勇發領軍擔任董事長，將繼續倚重陳博士豐沛之美國藥品開發經驗，並加速新產品之開發及商業化。

松瑞醫做為松瑞集團的創新中心，將在oligonucleotide(寡核甘酸)及mRNA(信使核糖核酸)等創新領域積極布局，期待結合產官學界，厚植台灣生技業在下一波藥物開發的新浪潮中，具備世界級的競爭力。