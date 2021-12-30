2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案，與台中第二選區立委補選的投票日，備受政壇關注。總統蔡英文昨日（29）特別在臉書發文，呼籲大家「靜昶守護！終結惡鬥！」對此，藥師林士峰痛批，蔡儼然「只把自己當成是民進黨總統」。

林士峰29日在臉書發文指出，蔡英文在臉書發文，要大家力挺「溫柔堅定」的林靜儀醫師跟不同意罷免林昶佐委員，並高喊要「集結力量，終結惡鬥」。

林士峰質疑，他不知道大家對溫柔的標準在哪，若連林這麼多「真性情」言論的人都可以稱作溫柔，那台灣有7成的人都能當成是溫柔的人了；所謂的「終結惡鬥」，則又是只把自己當成是民進黨總統的發言，難道只有民進黨人士才能代表台灣，反對他們的任何人事物都是惡鬥都是中共同路人嗎？

針對蔡英文的臉書發文，林士峰強調，蔡既然是台灣的領導人，就有義務站在超越政黨的超然位置，以創造共融社會為己任，民主不是只有投票數人頭而已，選舉不是只有輸跟贏；對人民來說，能不能透過每一次的討論，而激發出更適合台灣人民的選擇，才是更符合人民福祉的行動。