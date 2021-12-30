中市57歲的江姓警衛驚傳遭女兒與男友聯手殺害慘案！江姓警衛多年來阻止32歲女兒與張男交往及出國唸書，江女與張男在27日晚間與江父發生口角，張男持鎯頭擊頭殺害江父後，兩人聯手棄屍。社會局表示，被害人為家防中心服務個案，社工曾與被害人討論安全計畫，包括變更上下班路線、行車紀錄器及安裝手機報案APP等，並鼓勵他聲請保護令。

警方指出，江父在國小任警衛27日深夜下班，32歲大女兒江女與34歲張男去找他，雙方因故起口角，張男持鎯頭重擊江父頭部致死，事後，兩人各騎機車聯手棄屍。警方循線找到江父屍體，逮捕江女這對碩士情侶，29日下午依殺人罪嫌將兩人移送法辦，檢方向台中地院聲請羈押獲准。

社會局表示，被害人為家防中心服務個案，從今年10月開始曾反應說女兒會在他上下班途中及上班場所堵他；社工曾與被害人討論安全計畫，包括變更上下班路線、行車紀錄器及安裝手機報案APP等，並持續鼓勵聲請保護令，因被害人後來說他與女兒的關係有所改善，遲未申請保護令。

社會局強調，被害人開案2個月以來，社工持續共訪視5次，社工積極協助，遺憾仍發生憾事。29日接獲通報後，已聯絡被害人的次女關懷慰問，將持續追蹤並提供必要協助。