迎接2022年！台中市政府、參山國家風景區管理處及和平區公所31日將在谷關及梨山舉辦雙主場跨年晚會，體驗海拔2000公尺高山送舊迎新。民眾元旦當日可至福壽山天池迎曙光，接著上午8點在梨山賓館前廣場前參加全台最高元旦升旗典禮，現場發送限量原風圍巾。

和平區長吳萬福表示，跨年晚會31日晚間7時開放入場，海拔2000公尺的梨山場在「梨山賓館前廣場」由梨山國民中小學、山羊樂團、資給力樂團、魔術先生小魔接力演出，還有選秀新星林娜一起狂歡迎接2022年。

谷關場在「谷關台電下谷關會館前廣場」舉行，邀請螺絲起子樂團、阿樂大氣球、微醺開根、泰好玩、哈斯哈斯樂團等嗨唱。和平區公所貼心準備暖心熱湯和薑茶，讓民眾不畏寒冷，入場時可索取限量螢光棒及LED飾品。

除參加跨年晚會，吳萬福邀請民眾隔天可至福壽山天池迎接日出，接著上午8時到海拔2000公尺的梨山賓館前廣場前，參加全台最高元旦升旗典禮，由台中市立梨山國民中小學擔任升旗手、國歌領唱，現場發放限量的原風圍巾，邀請民眾一同歡度元旦、感受新年新氣象。

和平區公所說明，此次跨年以「閃耀谷關．福臨梨山」為主題，入場民眾可獲得1張限量摸彩券，同時配合區域內住宿遊客，也可直接和住宿櫃台索取，每人限1張，歡迎民眾上山跨年、迎接曙光，體驗谷關、梨山風情。