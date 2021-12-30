英國社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）因涉及在金融家男友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前協助他性侵未成年少女，今天被美國陪審團判定有罪。

路透社報導，60歲的麥克斯威爾被控於1994年至2004年期間，誘引並推介4名未成年少女給艾普斯坦。艾普斯坦因性侵指控被關押在曼哈頓（Manhattan）監獄候審，2019年自殺身亡。

陪審團經整整5天思考後，判定麥克斯威爾有罪。得知判決後，麥克斯威爾卸下口罩，替自己倒了一杯水。她被控6項罪名，有5項被定罪。

在「#我也是」（#MeToo）反性騷浪潮中，麥克斯威爾、電影製片商哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）和歌手勞凱利（R. Kelly）等案的審判都備受矚目。#MeToo運動鼓勵女性勇敢說出自己被有名、有權者性侵或性騷的遭遇。

檢方在曼哈頓聯邦法院結辯時，直指麥克斯威爾是艾普斯坦的「犯罪同夥」。

麥克斯威爾的辯護律師則稱她被當作艾普斯坦的替罪羔羊，試圖呈現4名指控麥克斯威爾的人所作陳述並不可信；辯護律師說，經過數十年，這些指控者的記憶早已殘缺、是受到金錢的驅使。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1101230