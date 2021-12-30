靜宜大學承接「台中跨境體驗示範基地」，打造全台國際創新育成中心！（靜宜大學提供）

靜宜大學擁有豐沛國際相關資源，透過「台中跨境體驗示範基地」與具實務經驗的產業界攜手，達到產官學研合作，發揮靜宜大學創新育成的特色。（靜宜大學提供）

靜宜校方在聖誕、跨年等重要節日，舉辦創意及公益系列活動，提供新住民、外籍移工，展現才藝及異國文化；也傳遞節慶溫暖與歡樂氣氛！（靜宜大學提供）

靜宜大學長期取得教育部新南向計畫補助，將提供校內外新住民人才培訓，課程包括語言、數位電商的訓練及城市旅遊等。（靜宜大學提供）

靜宜與台中市政府是緊密的合作夥伴，目前已有青創與新創廠商進駐，期待未來成為產品孵化的重要場域，達到互利共贏！（靜宜大學提供）

靜宜大學承接台中市政府位於東協廣場二樓的「台中跨境體驗示範基地」，除與國內20多所大專校院及知名企業簽訂備忘錄(MOU)，打造全台的國際創新育成中心，並提供語言、數位電商的訓練及城市旅遊等規劃；希望運用東協廣場的外籍移工聚集特色，協助新住民二代或南向新住民創業及就業！

靜宜秘書長劉國有指出，該校擁有豐沛的國際相關資源，透過「台中跨境體驗示範基地」取得政府相關協助，與具實務經驗的產業界攜手達到產官學研合作，發揮靜宜大學創新育成的特色。

靜宜職涯發展暨產業促進處職產長魏清圳說，該校2021年起承接「台中跨境體驗示範基地」，硬體設施空間；包括獨立辦公空間、co-working共同工作空間、智慧體驗空間與多功能會議室，提供企業和創業青年商務諮詢、顧問輔導等服務。同時協助企業舉辦媒合會、創業課程，並鏈結國內外跨境商務資源，吸引企業及創業青年進駐。

魏清圳指出，東協廣場假日有上萬名移工聚集移動，經濟及消費能力不容忽視，校方長期取得教育部新南向計畫補助，將提供校內外新住民人才培訓，課程包括語言、數位電商的訓練及城市旅遊等。

在跨境電商部分，因東南亞國家電商蓬勃發展發展前景可觀，加上新住民具有語言的優勢跟能力，只要訓練網路銷售技巧，就可以利用母語優勢，將產品賣回各自的母國；也可銷售給在台灣的新住民。

值得一提的是，靜宜校方在聖誕、跨年等重要節日，舉辦創意及公益系列活動，提供新住民、外籍移工展現才藝及異國文化；也傳遞節慶溫暖與歡樂氣氛。

台中市政府社會局長彭懷真強調，他長期與靜宜大學淵源深厚、合作密切！經濟發展局專門委員林敏棋認為，靜宜與台中市政府是緊密的合作夥伴，也逐步將「台中跨境體驗示範基地」轉型為「青創、新創事業基地」，目前已有11家相關青創與新創廠商進駐，期待未來成為產品孵化的重要場域達到互利共贏！