台中驚傳逆女與男友聯手弒父棄屍慘案！有碩士學歷的32歲江姓女子與張男交往及出國唸書，27日晚間與江父發生口角，張男持榔頭擊頭殺害江父後，兩人聯手棄屍山溝。無獨有偶，2012年一名39歲女子蔡京京與男友因向母親討錢不成，將母親殺害後，棄屍花蓮海邊，兩人最後都因「仍有教化可能」判處無期徒刑，目前都在服刑當中。

2012年蔡京京不顧家人反對，與58歲的曾智忠交往，她們從紐西蘭返台後，因無固定工作及收入，耗盡積蓄後，到超市、賣場竊取食物，蔡女因此被羈押在看守所，有瀕臨死亡的痛苦感覺，並把一切過錯歸咎蔡母。

蔡女獲釋後，曾多次表示必須除掉蔡母，大家命運才會變好，再加2人向其借錢遭拒，於是計畫殺害；2012年5月1日中午，蔡趁母親午睡時，由曾以電擊棒電暈蔡母，再用膠布黏貼口鼻悶死，載往花蓮豐濱海邊棄屍；之後2人更在母親節前夕，於看守所登記結婚。

二審將蔡女判處無期徒刑，曾則判死，更一審佐以精神鑑定報告，認定蔡有反社會人格，無法遵守法律規範，但有教化可能，而曾在求學時學業不錯，操行良好，甚至在少校退伍前，任職航發中心因執行計畫或試驗有功，並非無教化可能，將他改判無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

離譜的是，法官認為蔡女與曾男仍有教化，但曾男在判刑定讞後，明知判決結果，竟還冒用蔡父的名義，寫告訴狀自稱殺人真凶是蔡父，最高法院維持花蓮高分院認定，依誣告罪再將曾男判刑6年定讞。