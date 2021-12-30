驅動IC大廠瑞鼎科技(3592)公開申購昨(29日)截止，共吸引近70萬筆參與，以每股承銷價308元計算，共凍結市場資金約2146億元，創下台股新股上市申購凍結資金紀錄，以29日興櫃平均價565.85元來估算，中籤戶潛在獲利逾25萬元。

瑞鼎預定明(2022)年1月7日掛牌上市，12月27日至12月29日公開申購，申購張數1517張，每股承銷價308元，根據證交所統計，公開申購3日共吸引69萬7014筆參與，凍結資金逾2146億元，中籤率約0.21%。

友達集團旗下瑞鼎今年前3季合併營收181.74億元，較去年同期成長78.7%，每股盈餘(EPS)高達46.95元；前11月合併營收224.8億元，較去年同期成長74.5%，預期2022年整體營運動能，在手機採用AMOLED面板持續高滲透率、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車用面板數量成長及尺寸大型化等，整體營收可望維持雙位數成長。