近日，在廣西百色市靖西市，一段多人被押解「遊街示眾」的視頻在社交平台廣為流傳。視頻中，幾人身穿防護服，胸前和後背都掛有大幅照片，被相關人員押解「遊街示眾」。此次遊街的幾人因涉嫌運送他人偷越國境、走私等違法行為被予以懲戒，而相關懲戒舉措涉及在住所張貼懲戒通告，通過媒體多管道曝光，並凍結其銀行帳戶、切斷有線網路等。而靖西市人民政府官網今年八月發佈的一則視頻也顯示了相關畫面。

陸媒《新京報》刊發評論稱，視頻中，該活動被稱為「XX鄉『十個一律』懲戒現場會」，查詢資料可知，當地疫情防控指揮部今年曾發佈《關於實施邊境疫情防控「十個一律」懲戒措施的通告》，但從視頻中的舉措來看，顯然早已脫離「依法懲戒」的範疇，而從其傳播效果來看，無疑是現實版的「遊街示眾」。

評論稱，雖說靖西地處邊境，承擔著巨大的「外防輸入」壓力，當地在制定相關防疫舉措時理應更加嚴格。但是，即便是為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種嚴重違背依法治國精神的舉措再次出現，相關針對性懲戒措施不能脫離法治的範疇。

評論稱，早在1988年，最高法、最高檢以及公安部就已下發《關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾的通知》，明確規定：不但對死刑罪犯不准遊街、示眾，對其他已決犯、未決犯以及一切違法的人也一律不准遊街、示眾。對死刑犯尚且如此，更遑論其他類型的嫌犯。

評論稱，此外，2020年2月，大陸公安部也曾明確指出，要依法開展防疫工作，堅持嚴格規範公正文明執法，嚴禁過度、粗暴執法。而像類似於視頻中將嫌犯遊街的做法顯然已經突破了「依法防疫」的邊界。

評論稱，與此同時，當地將相關人員進行「遊街示眾」的做法，不僅不符合依法治國和「依法防疫」的精神，也違反了程序正義的准則。

評論稱，疫情發生以來，無論是大陸中央還是地方各級政府，都曾多次強調「依法防疫」的重要性，這背後的含義是，政府在防疫過程中的一切行為都要在法律規定的範疇內展開，像「遊街示眾」的做法顯然已經脫離了法治的範疇，且不利於強化法治觀念、法治思維和法治意識。

評論建議，當地不妨按照「懲前毖後，治病救人」的原則，依法對相關人員進行調查。唯有如此，才能真正讓「依法防疫」的理念深入人心，進而幫助當地政府提升治理效能。