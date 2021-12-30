基隆市4名警員涉嫌濫用職權，與余姓男子等4人共謀，偵辦多起毒品案件，以「黑吃黑」手法獲取不法利益，基隆地院今天上午一審宣判，法官依違反貪汙治罪條例等罪，判張晉維5年6月、黃民欣3年、周聖倫2年6月、蘇昱端無罪、余男6年。

張晉維、黃民欣涉嫌與車手掛勾，私吞100多萬元贓款，賴姓上游今年2月驚覺有詐，相約張、黃談判，雙方爆發肢體衝突，不法情事東窗事發。未料，數日後，周聖倫疑似向所長譚龍翔自首，曾與張、黃，以及余姓男子等4人計謀過3次毒品黑吃黑。

據了解，張晉維與友人余孟修長年謀畫毒品黑吃黑，並夥同黃民欣、周聖倫一起調包毒品，將一半查扣毒品收進口袋，再和余孟修交易獲利，另一半毒品則參雜白砂糖上繳，今年更私吞詐騙集團120萬元贓款，3名警員被捕後，皆坦承犯行，張晉維惡劣行徑遭檢方依涉犯貪汙治罪條例等罪，求處有期徒刑13年重刑。

蘇昱端則參與過其中一次計畫，開庭時自稱，當天張晉維臨時找他學習辦案，因此，搭上黃民欣的車目睹犯罪過程，但否認有幫忙分裝毒品，事後也收到5000元，不清楚是否為報酬，詢問家人後將錢捐出，並未收下使用。

基隆地院近日審結，今天上午審判長劉桂金宣判張晉維5年6月、褫奪公權2年；黃民欣3年、褫奪公權2年；周聖倫2年6月、褫奪公權1年；蘇昱端無罪；余孟修6年、褫奪公權2年；蔣宇諺2年10月、褫奪公權1年；林博涵1年6月、褫奪公權1年；黃全鍇2年、褫奪公權1年。

今天宣判僅張晉維、黃民欣、蘇昱端到庭聽判，3人聽完宣判，神情淡然，並立即拔腿跑離法院，不願接受採訪。